Автомобильная авария с "перевертышем" произошла в Индустриальном районе Барнаула
Пострадавших в ДТП нет
27 июля 2025, 13:40, ИА Амител
ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле легковой автомобиль перевернулся на крышу прямо на проезжей части. По предварительным данным, водитель выбрался из машины сам. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария произошла в районе пересечения улицы Сиреневой и Северного Власихинского проезда. Как сообщили очевидцы, на проезжей части перевернулся белый автомобиль Changan. Водитель смог выбраться из салона сам. Обстоятельства произошедшего неизвестны.
Пострадавших нет. Участники случившегося оформили извещение о ДТП самостоятельно.
14:17:57 27-07-2025
Китайцы ещё должны будут за такие уникальные краш-тесты.
22:33:14 27-07-2025
Гость (14:17:57 27-07-2025) Китайцы ещё должны будут за такие уникальные краш-тесты.... Ага - на дром не бит не крашен один хозяин.
11:30:53 28-07-2025
Как он умудрился такую низкую пузотерку то перевернуть ? Особо одаренный однако водила, такого прав надо пожизненно лишать.
13:58:12 28-07-2025
Китайское корыто сдохло и подняло тапки вверх.