Автомобильная авария с "перевертышем" произошла в Индустриальном районе Барнаула

Пострадавших в ДТП нет

27 июля 2025, 13:40, ИА Амител

ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле легковой автомобиль перевернулся на крышу прямо на проезжей части. По предварительным данным, водитель выбрался из машины сам. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария произошла в районе пересечения улицы Сиреневой и Северного Власихинского проезда. Как сообщили очевидцы, на проезжей части перевернулся белый автомобиль Changan. Водитель смог выбраться из салона сам. Обстоятельства произошедшего неизвестны.

Пострадавших нет. Участники случившегося оформили извещение о ДТП самостоятельно.