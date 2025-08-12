Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ

Мероприятие прошло 12 августа в Санкт-Петербурге

12 августа 2025, 23:08, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Азербайджан не принял участия в заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанское информационное агентство APA.

Заседание состоялось во вторник, 12 августа. Пресс-служба МВД Белоруссии, которая председательствовала в СМВД, включила в повестку вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств, ход выполнения межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью.

Одной из основных тем обсуждения были проблемы незаконной миграции и пути их решения, противодействие киберпреступности, совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения, а также нормативам, связанным с использованием средств индивидуальной мобильности.

На заседании председательство в СМВД СНГ перешло от Белоруссии к России.