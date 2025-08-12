Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ
Мероприятие прошло 12 августа в Санкт-Петербурге
12 августа 2025, 23:08, ИА Амител
Азербайджан не принял участия в заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанское информационное агентство APA.
Заседание состоялось во вторник, 12 августа. Пресс-служба МВД Белоруссии, которая председательствовала в СМВД, включила в повестку вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств, ход выполнения межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью.
Одной из основных тем обсуждения были проблемы незаконной миграции и пути их решения, противодействие киберпреступности, совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения, а также нормативам, связанным с использованием средств индивидуальной мобильности.
На заседании председательство в СМВД СНГ перешло от Белоруссии к России.
Логично. Если начинать дружить, тогда придется извинятся за незаконные задержания наших подданных. Кстати, кто-то говорил, что в Азербайджане задержаные российские ребята - это все "пятисотые", то есть кто от "войны" сбежал.
Почему участники ОДКБ не помогли России вышвырнуть украинскую военщину с Курщины?
Почему КНДР помогли это сделать, а члены ОДКБ трусливо попрятались в своих аулах и нос не казали?
Зачем нужны такие так сказать "союзнички", которые по факту не союзники?