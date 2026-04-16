Эксперты связывают тренд с ростом проблемной задолженности и изменением правил работы на рынке

16 апреля 2026, 17:10, ИА Амител

Банки, долги, коллекторы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) активно передают просроченные долги граждан коллекторам, рассказала "Газете.ru" Виктория Кузьмина, пресс-секретарь финансового холдинга "НИРУМ".

«Основная причина — рост числа проблемных кредитов. К концу 2025 года просроченная задолженность в России достигла 4,5 трлн рублей, из которых 1,6 трлн — долги физических лиц. За последние пять лет этот показатель вырос на 36%. В микрофинансовом секторе просроченная задолженность превысила 4% от общего портфеля», — добавила она.

Кузьмина подчеркивает, что увеличение проблемных активов заставляет кредиторов чаще передавать права требования. Это помогает избежать судебных разбирательств и сохранить резервы. В 2025 году объем передачи прав требования в микрофинансовом секторе вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. В банковском секторе этот показатель составил около 350 млрд рублей.

«Стоимость портфелей просроченных долгов также увеличилась. В микрофинансовом секторе цены на уступку "молодых" долгов выросли с 14,5 до 21,6% от номинала. В банковском секторе они варьировались от 13,7 до 11,2%», — подчеркнула эксперт.

Рынок коллекторов меняется и под влиянием новых законов. С 1 марта 2026 года онлайн-займы требуют биометрической идентификации. С 1 апреля сумма задолженности по таким займам ограничится 100% от основного долга. Осенью 2026 года и в 2027-м планируется ввести дополнительные ограничения на дорогие кредиты для клиентов с высокой кредитной нагрузкой.

Несмотря на новые правила, Кузьмина считает, что рынок продажи просроченных долгов не сильно сократится. Объем проблемных кредитов в России остается значительным. В 2025 году портфель необеспеченных займов уменьшился на 4,6% и составил 12,7 трлн рублей. Доля просроченной задолженности достигла 13%, а уровень отказов по новым заявкам вырос до 76%.