На лестнице Нагорного парка установили панно с ключевыми датами из истории Барнаула
Благоустройство продолжается в рамках реализации проекта туристского кода
03 октября 2025, 07:00, ИА Амител
Панно на лестнице Нагорного парка / Фото: amic.ru
В Барнауле на лестнице Нагорного парка установили несколько панно, на которых отражены ключевые даты или периоды из истории развития города, начиная с основания Барнаульского сереброплавильного завода до даты установки стелы "Барнаул – город трудовой доблести".
Всего размещено 14 таких объектов. А у самого подножия Нагорного парка установили световое панно с пейзажем Барнаула.
Напомним, фотозону "Метро" обустроили в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк.
08:31:58 03-10-2025
А начало деиндустриализации зафиксировано или, хотя бы, закрытие большого производства, типа ЗСВ в 2005 году?
09:53:56 03-10-2025
Гость (08:31:58 03-10-2025) А начало деиндустриализации зафиксировано или, хотя бы, закр... ну, можно анонсов выдать.
дата постройки первого 500-этажного небоскреба.
дата запуска второй ветки метро.
дата смонтирования гигантского калеса обозрения.
ввод нового русла реки и переплавка ждмоста на бюст Федора Михайловича.
09:06:18 03-10-2025
Ну такой колхоз - эти стенды
Ну это же прошлый век уже
Хотя) в связи с отсутствием интернета,только и остается что стенды читать
10:32:42 03-10-2025
Очень даже познавательно
Некоторые даты забываются со времен школьной программы
И для приезжих интересно
Только вот сами лестницы на фото толи ржавые толи грязные.... ну такое...
12:14:19 03-10-2025
Народ будет стоять задрав тыковку прямо возле лесницы, мешая спускаться-подниматься.
Поудобнее места не было?