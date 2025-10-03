НОВОСТИКультура

На лестнице Нагорного парка установили панно с ключевыми датами из истории Барнаула

Благоустройство продолжается в рамках реализации проекта туристского кода

В Барнауле на лестнице Нагорного парка установили несколько панно, на которых отражены ключевые даты или периоды из истории развития города, начиная с основания Барнаульского сереброплавильного завода до даты установки стелы "Барнаул – город трудовой доблести".

Всего размещено 14 таких объектов. А у самого подножия Нагорного парка установили световое панно с пейзажем Барнаула.

Напомним, фотозону "Метро" обустроили в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк.

Обь "потекла" по плитке: на набережной Барнаула стартовал монтаж нового арт-объекта

Скульптура в женском образе и декоративное русло реки станут частью проекта "Туристский код центра города"
Гость

08:31:58 03-10-2025

А начало деиндустриализации зафиксировано или, хотя бы, закрытие большого производства, типа ЗСВ в 2005 году?

Musik

09:53:56 03-10-2025

Гость (08:31:58 03-10-2025) А начало деиндустриализации зафиксировано или, хотя бы, закр... ну, можно анонсов выдать.
дата постройки первого 500-этажного небоскреба.
дата запуска второй ветки метро.
дата смонтирования гигантского калеса обозрения.
ввод нового русла реки и переплавка ждмоста на бюст Федора Михайловича.

Wert

09:06:18 03-10-2025

Ну такой колхоз - эти стенды
Ну это же прошлый век уже
Хотя) в связи с отсутствием интернета,только и остается что стенды читать

Гость

10:32:42 03-10-2025

Очень даже познавательно
Некоторые даты забываются со времен школьной программы
И для приезжих интересно
Только вот сами лестницы на фото толи ржавые толи грязные.... ну такое...

Гость

12:14:19 03-10-2025

Народ будет стоять задрав тыковку прямо возле лесницы, мешая спускаться-подниматься.
Поудобнее места не было?

