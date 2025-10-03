На лестнице Нагорного парка установили панно с ключевыми датами из истории Барнаула

Благоустройство продолжается в рамках реализации проекта туристского кода

03 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Панно на лестнице Нагорного парка / Фото: amic.ru

В Барнауле на лестнице Нагорного парка установили несколько панно, на которых отражены ключевые даты или периоды из истории развития города, начиная с основания Барнаульского сереброплавильного завода до даты установки стелы "Барнаул – город трудовой доблести".

Всего размещено 14 таких объектов. А у самого подножия Нагорного парка установили световое панно с пейзажем Барнаула.

Напомним, фотозону "Метро" обустроили в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк.