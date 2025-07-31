Барнаул вошел в пятерку городов, где россияне проводят больше времени с ИИ-компаньонами

Причем женщины на 37% тратят больше трафика, чем мужчины

Семейная пара. Смартфон / Фото: пресс-служба компании МегаФон

Интерес к виртуальным помощникам на основе искусственного интеллекта в России бьет все рекорды, к таким выводам пришли аналитики Yota*. В 2025 году количество пользователей увеличилось вдвое, а объем передаваемых данных вырос в четыре раза. Особенно заметен спрос на ботов, специализирующихся на психологической поддержке: их аудитория расширилась почти впятеро. Например, барнаульцы часто пользуются ботами Character.ai и Deepai.org*.

Чем ИИ-компаньоны лучше обычных ботов?

Это не просто запрограммированные "отвечалки". Современные ИИ-собеседники умеют вести полноценный диалог, помнят, о чем вы говорили раньше, и подстраиваются под манеру общения. Более того, часто их можно настроить "под себя": выбрать характер, стиль коммуникации, а иногда даже внешность или голос. Чем чаще происходит общение, тем точнее цифровой друг понимает настроение собеседника.

Многие ИИ-компаньоны созданы именно для поддержки в трудные моменты. Сервисы вроде Wysa, Woebot и Earkick* используют проверенные психотехники, например, методы когнитивно-поведенческой терапии. В среднем россиянин посвящает таким беседам 19 минут ежемесячно. Всего за полгода их пользовательская база выросла почти в пять раз, а трафик прибавил в 3,6 раза.

Кто и сколько общается?

Самые активные пользователи ИИ-компаньонов – люди 36-45 лет (43%). За ними следуют группы 46-55 (20%) и 26-35 лет (18%). Психологическая помощь чаще востребована у аудитории 26-45 лет (53%). Женщины проявляют больше интереса (57% пользователей) и проводят за беседами 62% всего времени.

Yota проанализировала, в каких городах россияне проводят больше времени с ИИ-компаньонами. Лидирует Красноярск, где среднее время общения с ботами составляет 34 мин. в месяц. Следом идут Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк – там время общения с чат-ботами в среднем составляет 33 мин.

В Барнауле, например, активнее всего чатятся пользователи 36-45 лет, женщины генерируют на 37% больше трафика, чем мужчины. Популярными ботами для общения здесь стали Character.ai и Deepai.org*.

"МегаФон" подтверждает общий тренд: в 2025 году жители Сибири потратили на общение с ботами в три раза больше трафика, чем годом ранее. Активнее всего пользовались сервисами жители Красноярского и Алтайского края, а также Кемеровской области. В топ-5 также вошли новосибирцы и жители Иркутской области. Наименее заинтересованными в общении с ИИ-ботами оказались абоненты республик Тыва и Алтай.

Среди самых популярных ботов для общения у владельцев "зеленых" сим-карт оказались Character.ai, Talkie и Poe.com*.

*Yota ("Йота"); Wysa ("Уайса"); Woebot ("Уобот"); Earkick ("Иркик"); Character.ai ("Карактер.аи"); Deepai.org ("Дипай.орг"); Talkie ("Токи"); Poe.com ("Поу.ком")

