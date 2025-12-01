Барнаул встретил 1 декабря почти идеальной зимой. Фоторепортаж

Ни дождя, ни ветра, ни 30-градусных морозов

01 декабря 2025, 17:20, ИА Амител

Первое декабря в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул встретил первый день зимы по-настоящему зимним. Резкие морозы, которые накрыли город в последние выходные ноября, 1 декабря сменились спокойной, мягкой погодой. Гололед, успевший всем порядком надоесть, припорошило свежим снегом. Теперь кататься лучше всего на специально подготовленных площадках, тем более что в Барнауле уже открылись первые катки: один – у ТЦ "Галактика", другой – на Сергея Ускова, 3.

Однако синоптики прогнозируют в ближайшие дни мокрый снег и ветер. А затем в столицу края вернутся серьезные морозы – по ночам ожидается до -25°C. По прогнозам, они сохранятся почти всю следующую неделю.