Праздник приходит в город. На улицах Барнаула начала появляться новогодняя иллюминация

Первые украшения были замечены на проспекте Красноармейском

01 декабря 2025, 11:28, ИА Амител

Новогодний Барнаул / Фото: amic.ru

В Барнауле начали включать праздничную подсветку – новогодняя атмосфера постепенно охватывает городские улицы. Так, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной вновь засиял знаменитый паровозик от администрации Железнодорожного района. В расположенном неподалеку сквере появились световые арт-объекты в виде дерева королей и саней с оленями.

Как сообщают в мэрии Барнаула, в преддверии новогодних и рождественских праздников город традиционно будет оформлен в единой стилистике. Основные зоны размещения иллюминации – главные улицы, парки, площади и места массового отдыха. Новогоднее оформление появится на улице Мало-Тобольской, площадях Свободы, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира и Привокзальной. На территориях крупных торговых центров планируется установить световые гирлянды, искусственные ели, ледяные фигуры и тематические композиции.

Предприятиям и организациям рекомендовано присоединиться к созданию праздничной атмосферы – украшать входы, фасады, деревья и прилегающие территории иллюминацией, световыми фигурами и искусственными елями.

Согласно утвержденной концепции, все работы по праздничному оформлению Барнаула должны быть завершены до 15 декабря.

Напомним, 29 ноября на парковке у ТЦ "Галактика" открылся новогодний городок с катком – одна из первых площадок, где жители уже могут ощутить приближение зимних праздников.