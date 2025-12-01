Праздник приходит в город. На улицах Барнаула начала появляться новогодняя иллюминация
Первые украшения были замечены на проспекте Красноармейском
01 декабря 2025, 11:28, ИА Амител
В Барнауле начали включать праздничную подсветку – новогодняя атмосфера постепенно охватывает городские улицы. Так, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной вновь засиял знаменитый паровозик от администрации Железнодорожного района. В расположенном неподалеку сквере появились световые арт-объекты в виде дерева
королей и саней с оленями.
Как сообщают в мэрии Барнаула, в преддверии новогодних и рождественских праздников город традиционно будет оформлен в единой стилистике. Основные зоны размещения иллюминации – главные улицы, парки, площади и места массового отдыха. Новогоднее оформление появится на улице Мало-Тобольской, площадях Свободы, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира и Привокзальной. На территориях крупных торговых центров планируется установить световые гирлянды, искусственные ели, ледяные фигуры и тематические композиции.
Предприятиям и организациям рекомендовано присоединиться к созданию праздничной атмосферы – украшать входы, фасады, деревья и прилегающие территории иллюминацией, световыми фигурами и искусственными елями.
Согласно утвержденной концепции, все работы по праздничному оформлению Барнаула должны быть завершены до 15 декабря.
Напомним, 29 ноября на парковке у ТЦ "Галактика" открылся новогодний городок с катком – одна из первых площадок, где жители уже могут ощутить приближение зимних праздников.
11:56:16 01-12-2025
Что творится с этим праздником? Ради выжимания денег на его празднование так рано начинают? К самому 1 января уже все привыкают и вместо праздника все уже кажется буднично. Запретил бы эту истерию как минимум до 20 декабря. Ну что-то долговозводимое до 15-го.
Или тогда уж наоборот, все праздники начинать заранее, с окончания предыдущего.
12:20:25 01-12-2025
А подсветку можно было заранее проверить? Там половина лампочек перегорели.
13:03:33 01-12-2025
Гость (12:20:25 01-12-2025) А подсветку можно было заранее проверить? Там половина лампо... Проверят и заменят. А к самим праздникам перегорит вторая половина