100 уличных фонарей установили в барнаульском парке «Юбилейный»

В барнаульском парке «Юбилейный» завершили первый этап благоустройства, рассказали в мэрии.

Подрядчик отремонтировал входную арку, убрал поросли и аварийные деревья. Также уложил плитку и асфальт на центральной аллее, на которой вдобавок установил новые скамьи, урны и высадил деревья.

Помимо этого, рабочие построили площадку для мероприятий, смонтировали 13 камер видеонаблюдения и 100 опор уличного освещения с фонарями. 30 октября подрядчик выполнил финальные работы по их подключению, что «обеспечит безопасность отдыхающих здесь горожан», подчеркнули в администрации.

Фото: barnaul.org

Всего на благоустройство «Юбилейного» выделили более 82 млн рублей. Работы проводили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

«В следующем году в рамках нацпроекта будет выполнен второй этап благоустройства „Юбилейного“ — в парке обустроят сеть велодорожек», — подчеркнули в городской администрации.