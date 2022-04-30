Барнаул встал в пробках перед майскими праздниками

Большие пробки возникли на выезде из Барнаула днем в субботу, 30 апреля, свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Наибольшие заторы наблюдаются на Змеиногорском, Южном и Лесном трактах, а также на шоссе Ленточный бор. Вероятно, это связано с наступившими длинными майскими выходными и началом дачного сезона.

Большой поток автомобилей также отмечается на улицах Попова, Власихинской, Шумакова, Георгиева, Просторной и на Павловском тракте — там у гипермаркета «Леруа Мерлен» движение затруднено из-за дорожных работ.

Напомним, длинные майские выходные в Алтайском крае продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10-е.