БГЭС накануне Нового года одарила своих клиентов бонусами и подарками

Предновогодняя декада для сотрудников Барнаульской горэлектросети ознаменована тремя важными событиями: 21 декабря — компании исполнился 61 год, 22 декабря — профессиональный праздник День энергетика и, конечно же, приближающийся Новый год. Три события энергетики отметили тремя поводами для подарков своим клиентам, сообщили в пресс-службе компании.

Так, 21 декабря, в день рождения компании, был открыт новый офис обслуживания клиентов на проспекте Ленина, 119а. Энергетики уверены, что это ценный подарок для всех: сотрудников компании, клиентов и для Барнаула. Новый офис позволит перераспределить потоки абонентов в сервисные центры и полностью решит проблему с очередями: особенно сейчас, когда ремонт моста на Новом рынке нарушил логистику.

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В четверг, 29 декабря, компания подвела итоги акции «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей». 50 счастливчиков выбрал генератор случайных чисел. Реестры победителей уже размещены на официальном сайте компании.

Всего в число претендентов на бонусы внесены 2315 лицевых счетов. Акция длилась с 1 по 25 декабря. Однако энергетики внесли в реестр участников и тех абонентов, которые подписались на электронные квитанции с 1 августа.

«Это вознаграждение для абонентов, которые сознательно сделали свой выбор в пользу электронных квитанций. Бонусы будут зачислены на лицевые счета до 15 января. Мы уверены, это станет приятным подарком в новом году», — отметила директор по сбыту электроэнергии БГЭС Марина Сорокина.

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Не мене приятный сюрприз ожидал абонентов БГЭС в предновогоднюю рабочую неделю. Любой посетитель, подписчик на электронные квитанции от компании, в период с 26 по 30 декабря мог стать счастливым обладателям новогодних презентов. В них вошли сертификаты в супермаркет и брендированный алтайский мед. А 29 и 30 декабря клиентов с самого утра встречали Дед Мороз и Снегурочка, даря новогоднее настроение, подарки и самые добрые пожелания.