Десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Барнауле
Повреждение планируют устранить к 9 утра следующего дня
В Барнауле устраняют нештатную ситуацию на водопроводной сети диаметром 200 мм по улице Эмилии Алексеевой, 94, сообщает пресс-служба «Росводоканала Барнаул».
Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались дома по следующим адресам:
• ул. Эмилии Алексеевой, 84, 84/2, 84а, 86, 88, 90, 94, 100б, 111-123;
• ул. Панкратова, 5-65а, 2-68;
• ул. Совхозная, 5-21, 10, 10а.
На месте работает бригада специалистов и четыре единицы техники. Они уже очистили колодец, заменили задвижку и провели земляные работы. Ремонт осложняется тем, что повреждённый участок находится под производственным помещением.
Ориентировочное время устранения повреждения — 9 утра 18 декабря. Людям тем временем подвозят воду к дому № 86 по улице Эмилии Алексеевой.
Уточнить информацию можно в «Росводоканале Барнаул» по телефону 500-101.