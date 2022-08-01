Подрядчик по ремонту моста на Новом рынке договорился с РЖД о технологических окнах

Подрядчик «Барнаульское ДСУ № 4», осуществляющий ремонт путепровода на Новом рынке, договорился с РЖД о предоставлении технологических окон, сообщает Telegram-канал «Мост».

Три пролёта располагаются непосредственно над четырьмя ж/д путями, к строительно-монтажным работам здесь приступят уже в ближайшее время. Их будут производить ночью по графику Западно-Сибирской железной дороги.

«Это порядка 4-6 часов в сутки. Таких окон запланировано более 60 штук», — говорится в сообщении.

Сейчас рабочие устанавливают железобетонные монолитные ростверки для опор теплосети. Также на этой неделе приступят к монтажу стоек опор и последующему монтажу системы теплоснабжения.

Напомним, что сделать теплосеть возле будущего моста планируют до начала отопительного сезона.