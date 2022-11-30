В Барнауле 450 млн рублей планируют потратить на расселение из аварийного жилья в 2023 году

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил выполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, сообщает мэрия.

Председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин отметил, что на данный момент идёт работа по расселению жильцов 112 аварийных домов — на эти цели в 2022 году из городского бюджета направлено 347,8 млн рублей.

«Расселено 318 человек из 153 помещений. В следующем году на эти цели в городском бюджете запланировано 447,8 млн рублей», — уточнил Ращепкин.

Также в Барнауле продолжают сносить аварийные дома: в 2022 году снесли 36 зданий, в работе — 33 аварийных объекта.

Франк подчеркнул, что вопрос расселения из аварийного жилья находится на постоянном контроле.

«Кроме выполнения мероприятий, предусмотренных программой, в районах города важно продолжать мониторинг технического состояния домов, признанных аварийными и ожидающих своей очереди на расселение. Безопасность проживающих там людей должна быть в приоритете», — указал глава города.