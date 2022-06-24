В Барнауле во второй раз прошла всероссийская акция памяти «Лучи Победы»

В Барнауле второй раз прошла Всероссийская акция памяти «Лучи Победы». Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, вечером 24 июня в городе зажглись прожекторы, свет от которых бил в небо.

В 23:30 в Нагорном парке на берегу Оби включили 16 фонарей. Ночное небо подсветили прожекторами в в знак памяти обо всех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу.

Напомним, что вечером 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, у Мемориала Славы в Барнауле состоялась акция «Свеча памяти». Её участники зажгли тысячи свечей и возложили цветы в память о павших героях Великой Отечественной войны.