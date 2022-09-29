Задушившая и выбросившая ребёнка мать получила 1,5 года в колонии-поселении

В Крыму женщину признали виновной в убийстве новорождённого ребёнка, сообщает региональный СК.

Утром 2 марта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила своего ребёнка.

«С целью сокрытия следов преступления она поместила тело младенца в несколько полиэтиленовых пакетов и выбросила. Об этом она рассказала своей знакомой, которая обратилась в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

Суд признал женщину виновной в «убийстве матерью новорождённого ребёнка» и отправил на 1,5 года в колонию-поселение.

Кстати, в России по статье 106 УК РФ женщине за убийство младенца грозит: ограничение свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Барнауле женщина задушила и закопала новорождённого, потому что решила, что четвёртого ей не потянуть финансово.