Жители двух барнаульских посёлков обратились в прокуратуру из-за разбитых дорог и отсутствия остановок

Жители барнаульского села Власиха и посёлка Лесного обратились в прокуратуру из-за разбитых дорог и отсутствия остановок, сообщает Barnaul22.

Как рассказал житель города Андрей Сираев, теперь надзорное ведомство через суд заставляет администрацию Барнаула привести всё в порядок.

«Прокуратура провела проверку, и теперь в микрорайоне Октябрьский, селе Власихе и посёлке Лесном через суд заставляет администрацию города Барнаула привести дороги в порядок, и выдала предписание на устранение нарушений, в том числе установить в Лесном остановочные павильоны», — пояснил горожанин.

Теперь местные жители ждут судебного решения и исполнения предписаний, добавил Сираев.

Ранее прокуратура через суд заставила администрацию Барнаула заняться вопросом водоснабжения и водоотведения Научного городка.