Барнаульцам рассказали, где спилят аварийные деревья в ближайшую неделю
Эти работы пройдут по улицам Декоративной, Новосибирской, Хабаровской и некоторым другим
12 июля 2025, 16:00, ИА Амител
В Барнауле в ближайшую неделю спилят 18 аварийных деревьев. Информация об этом появилась в телеграм-канале городской администрации.
Сообщается, что работы пройдут на следующих участках:
- ул. Декоративная, 61а, 62 – пять деревьев;
- ул. Новосибирская, 4а, 53 – четыре дерева;
- ул. Хабаровская, 5 – три дерева;
- ул. Суворова, 2, 3 – три дерева;
- ул. Целинная, 71 – три дерева.
Под снос попадают только аварийные деревья, которые опасны и уже не приносят пользу. Взамен в 2025 году в городе планируют высадить более 600 деревьев и 1400 кустарников силами МБУ "Благоустройство и озеленение".
16:28:13 12-07-2025
Как деревья могут быть аварийными? Это же на минуточку не автомобили-мотоциклы и не урюпинские дома. Деревья уже сотни млн. лет существуют так что Система работает нормально - проверено Временем.
18:03:03 12-07-2025
Доктор Дикуль (16:28:13 12-07-2025) Как деревья могут быть аварийными? Это же на минуточку не ав... Когда дерево сгнивает, оно становится аварийным.
16:56:48 12-07-2025
Старые,засохшии ,это и есть аварийные ну и еще моменты ,все не опишешь .
17:36:48 12-07-2025
Доктор Дикуль (16:28:13 12-07-2025) Как деревья могут быть аварийными? Это же на минуточку не ав... Чтоб тебе такое столетнее аварийное дерево на капот упало. Сразу поймешь в чем аварийность
17:59:50 12-07-2025
Могу дать адрес, где конь не сможет валяться, по тому, что там комар не пролетит - все заросло.
Улица Антона Петрова, 239А, сразу за павильоном.
18:02:04 12-07-2025
И, неча лиственные сажать. В городе от них толку нет и не будет. особенно от клена, тополя и яблонь.
Садите хвойные, но возьмите во внимание, что через 50 лет, все равно придется обновлять посадку.
09:52:14 13-07-2025
Валерий (18:02:04 12-07-2025) И, неча лиственные сажать. В городе от них толку нет и не бу... Вот +100 мил человек.да только от ора бабок это голос вопиющего.
09:46:06 13-07-2025
Спилите на Павловском тракте красная линия напротив арены , Павловский тракт 307к1 , там заросли непролпзного клёна валяются!!