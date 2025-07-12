НОВОСТИОбщество

Барнаульцам рассказали, где спилят аварийные деревья в ближайшую неделю

Эти работы пройдут по улицам Декоративной, Новосибирской, Хабаровской и некоторым другим

12 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: John Cardamone / unsplash.com
Фото: John Cardamone / unsplash.com

В Барнауле в ближайшую неделю спилят 18 аварийных деревьев. Информация об этом появилась в телеграм-канале городской администрации.

Сообщается, что работы пройдут на следующих участках:

  • ул. Декоративная, 61а, 62 – пять деревьев;
  • ул. Новосибирская, 4а, 53 – четыре дерева;
  • ул. Хабаровская, 5 – три дерева;
  • ул. Суворова, 2, 3 – три дерева;
  • ул. Целинная, 71 – три дерева.

Под снос попадают только аварийные деревья, которые опасны и уже не приносят пользу. Взамен в 2025 году в городе планируют высадить более 600 деревьев и 1400 кустарников силами МБУ "Благоустройство и озеленение".

Барнаул Экология

Комментарии 8

Avatar Picture
Доктор Дикуль

16:28:13 12-07-2025

Как деревья могут быть аварийными? Это же на минуточку не автомобили-мотоциклы и не урюпинские дома. Деревья уже сотни млн. лет существуют так что Система работает нормально - проверено Временем.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

18:03:03 12-07-2025

Доктор Дикуль (16:28:13 12-07-2025) Как деревья могут быть аварийными? Это же на минуточку не ав... Когда дерево сгнивает, оно становится аварийным.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

16:56:48 12-07-2025

Старые,засохшии ,это и есть аварийные ну и еще моменты ,все не опишешь .

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:48 12-07-2025

Доктор Дикуль (16:28:13 12-07-2025) Как деревья могут быть аварийными? Это же на минуточку не ав... Чтоб тебе такое столетнее аварийное дерево на капот упало. Сразу поймешь в чем аварийность

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

17:59:50 12-07-2025

Могу дать адрес, где конь не сможет валяться, по тому, что там комар не пролетит - все заросло.
Улица Антона Петрова, 239А, сразу за павильоном.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

18:02:04 12-07-2025

И, неча лиственные сажать. В городе от них толку нет и не будет. особенно от клена, тополя и яблонь.
Садите хвойные, но возьмите во внимание, что через 50 лет, все равно придется обновлять посадку.

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:14 13-07-2025

Валерий (18:02:04 12-07-2025) И, неча лиственные сажать. В городе от них толку нет и не бу... Вот +100 мил человек.да только от ора бабок это голос вопиющего.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:06 13-07-2025

Спилите на Павловском тракте красная линия напротив арены , Павловский тракт 307к1 , там заросли непролпзного клёна валяются!!

  -11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров