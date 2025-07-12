Барнаульцам рассказали, где спилят аварийные деревья в ближайшую неделю

Эти работы пройдут по улицам Декоративной, Новосибирской, Хабаровской и некоторым другим

Фото: John Cardamone / unsplash.com

В Барнауле в ближайшую неделю спилят 18 аварийных деревьев. Информация об этом появилась в телеграм-канале городской администрации.

Сообщается, что работы пройдут на следующих участках:

ул. Декоративная, 61а, 62 – пять деревьев;

ул. Новосибирская, 4а, 53 – четыре дерева;

ул. Хабаровская, 5 – три дерева;

ул. Суворова, 2, 3 – три дерева;

ул. Целинная, 71 – три дерева.

Под снос попадают только аварийные деревья, которые опасны и уже не приносят пользу. Взамен в 2025 году в городе планируют высадить более 600 деревьев и 1400 кустарников силами МБУ "Благоустройство и озеленение".