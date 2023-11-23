Барнаульцев призвали жаловаться на зеленую воду из крана

Специалисты СГК проверяют систему на герметичность

23 ноября 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле начали проверку теплосетей органическим красителем, сообщили в СГК.

Мероприятие продлится две недели, оно нужно для исключения утечек и пресечения незаконного разбора теплообменников.

"Если в кране горячего водоснабжения в вашей квартире цвет воды изменится на зеленый – это свидетельство дефекта, который необходимо устранить. При нормально работающей системе горячая вода должна оставаться обычного цвета", – отметили в компании.

Докладывать о зеленой воде горожан просят в диспетчерскую по номеру 599-715.

Ранее сообщили, что 24 ноября в Барнауле без тепла и горячей воды останутся десятки домов в Южном и Лебяжьем. Специалисты будут чинить теплосеть, которая была повреждена упавшим при урагане деревом.