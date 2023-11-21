Барнаульцы чаще предпочитают ждать сюрприз, чем заказывать себе подарок на Новый год
При этом тактики намеков чаще придерживаются женщины
21 ноября 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Барнаульцы чаще предпочитают ждать сюрприз, чем заказывать себе подарок или намекать второй половине. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Участие в опросе приняли представители активного населения города, состоящие в браке или в отношениях. Выяснилось, что 26% будут или прямо заказывать подарок, или намекать второй половине. Однако большее количество, 38%, будут ждать сюрприза.
Эксперты отмечают, что "тактики намеков" чаще придерживаются женщины. И, получая желаемое, они радуются больше.
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09:17:37 21-11-2023
результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы - ШТА? фигней страдают
09:56:26 21-11-2023
Обычно сюрпризы боком выходят…
10:55:57 21-11-2023
две полоски. дорогой я разбила машину. к нам мама на месяц погостить?)))
11:01:14 21-11-2023
Гость (10:55:57 21-11-2023) две полоски. дорогой я разбила машину. к нам мама на месяц п... )))+100500
11:17:55 21-11-2023
не переживайте!!! у вас много будет сюрпризов после Нового года
12:39:21 21-11-2023
Гость (11:17:55 21-11-2023) не переживайте!!! у вас много будет сюрпризов после Нового г... А у тебя в 404 вообще будет один сплошной сюрприз.
15:12:58 21-11-2023
Гость (12:39:21 21-11-2023) А у тебя в 404 вообще будет один сплошной сюрприз.... да тебя и блокировать не надо, ты давно в танке
14:19:22 21-11-2023
Гость (11:17:55 21-11-2023) не переживайте!!! у вас много будет сюрпризов после Нового г... "у вас" - это у кого? =)
15:12:13 21-11-2023
Гость (14:19:22 21-11-2023) "у вас" - это у кого? =) ... у розовых пони, которые живут в параллельном мире