Барнаульцы чаще предпочитают ждать сюрприз, чем заказывать себе подарок на Новый год

При этом тактики намеков чаще придерживаются женщины

21 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцы чаще предпочитают ждать сюрприз, чем заказывать себе подарок или намекать второй половине. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Участие в опросе приняли представители активного населения города, состоящие в браке или в отношениях. Выяснилось, что 26% будут или прямо заказывать подарок, или намекать второй половине. Однако большее количество, 38%, будут ждать сюрприза.

Эксперты отмечают, что "тактики намеков" чаще придерживаются женщины. И, получая желаемое, они радуются больше.