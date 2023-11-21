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Барнаульцы чаще предпочитают ждать сюрприз, чем заказывать себе подарок на Новый год

При этом тактики намеков чаще придерживаются женщины

21 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульцы чаще предпочитают ждать сюрприз, чем заказывать себе подарок или намекать второй половине. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Участие в опросе приняли представители активного населения города, состоящие в браке или в отношениях. Выяснилось, что 26% будут или прямо заказывать подарок, или намекать второй половине. Однако большее количество, 38%, будут ждать сюрприза.

Эксперты отмечают, что "тактики намеков" чаще придерживаются женщины. И, получая желаемое, они радуются больше.

Барнаул Новый год
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Комментарии 9

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Гость

09:17:37 21-11-2023

результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы - ШТА? фигней страдают

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Гость

09:56:26 21-11-2023

Обычно сюрпризы боком выходят…

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Гость

10:55:57 21-11-2023

две полоски. дорогой я разбила машину. к нам мама на месяц погостить?)))

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Гость

11:01:14 21-11-2023

Гость (10:55:57 21-11-2023) две полоски. дорогой я разбила машину. к нам мама на месяц п... )))+100500

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Гость

11:17:55 21-11-2023

не переживайте!!! у вас много будет сюрпризов после Нового года

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Гость

12:39:21 21-11-2023

Гость (11:17:55 21-11-2023) не переживайте!!! у вас много будет сюрпризов после Нового г... А у тебя в 404 вообще будет один сплошной сюрприз.

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Гость

15:12:58 21-11-2023

Гость (12:39:21 21-11-2023) А у тебя в 404 вообще будет один сплошной сюрприз.... да тебя и блокировать не надо, ты давно в танке

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Гость

14:19:22 21-11-2023

Гость (11:17:55 21-11-2023) не переживайте!!! у вас много будет сюрпризов после Нового г... "у вас" - это у кого? =)

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Гость

15:12:13 21-11-2023

Гость (14:19:22 21-11-2023) "у вас" - это у кого? =) ... у розовых пони, которые живут в параллельном мире

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