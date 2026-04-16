"Меньше лоббизма". Эксперт оценил идеи чиновников по сдерживанию транспортных тарифов

Оптимизация маршрутов не должна вылиться в ликвидацию некоторых видов перевозок, отметил в беседе с amic.ru общественник

16 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Требования Минтранса РФ к региональным властям изменить подход к системе общественного транспорта являются совершенно справедливыми и позволят если не сдержать рост тарифов на проезд, то сделать их повышение не столь болезненным для горожан, при этом муниципалитеты должны провести очень серьезную работу, заявил amic.ru общественный деятель, эксперт по социально-экономическим вопросам Яков Якубович.

Ранее на парламентских слушаниях обсуждался вопрос улучшения работы общественного транспорта в российских городах и сдерживания тарифов на проезд. Минтранс РФ предложил изменить критерии софинансирования обновления подвижного состава: ежегодный пробег автобуса должен составлять не менее 50 тыс. км, необходима безналичная оплата труда водителей, цифровизация льгот, пишет "Парламентская газета". Но основное требование заключается в стопроцентной доле маршрутов по регулируемым тарифам. Иными словами, расценки на проезд должны устанавливать власти, а не перевозчики — причем разницу между зафиксированными ценами перевозок и реальными затратами должна компенсировать администрация.Как известно, к 2030 году в России необходимо обновить до 85% общественного транспорта — такую задачу еще в 2024-м поставил президент страны Владимир Путин. С этой целью в регионах стали закупать новые троллейбусы, трамваи, автобусы. В 2025 году было закуплено примерно 4,9 тыс. единиц техники.

«Требование федерального министерства к регионам совершенно законное, оно призвано положить конец, когда тарифы на проезд в общественном транспорте порой устанавливаются в интересах частных перевозчиков, имеющих возможности для лоббирования своих интересов в муниципалитетах», — считает Яков Якубович.

Он также указывает на необходимость менять ситуацию с транспортом в регионах, поскольку его состояние подчас удручает:

«Особенно это касается электротранспорта, его инфраструктура довольно дорогая и требует особого обслуживания. Это привело к тому, что в некоторых городах трамвайные маршруты были значительно сокращены, а, например, в Твери, в 2018 году вовсе ликвидировали трамвайное движение, хотя оно пользовалось спросом у местных жителей».

Яков Якубович также напомнил, что в 2019 году в России был запущен национальный проект "Безопасные качественные дороги", одной из целей которого было обновление общественного транспорта:

«В рамках проекта в 2025 году было выделено порядка 4 млрд рублей девяти регионам на закупку нового электротранспорта, еще 6,6 млрд Минтранс направил на обновление транспорта».

Эксперт также указал, что из важных составляющих нормального функционирования общественного транспорта является сохранение брутто-контрактов в крупных городах:

«Так называется договор между заказчиком (как правило, городом) и перевозчиком на выполнение перевозок с оплатой на основе оценки транспортной работы, выраженной в значениях пробега, а иногда еще и времени. То есть перевозчик зарабатывает не на зависимости от количества перевезенных пассажиров, а работает просто по определенным метрикам: количество маршрутов, единиц подвижного состава, интервала. Это позволяет транспорту работать без серьезных временных провалов в движении, что весьма удобно для горожан».

Конечно, власть должна пересмотреть работу транспортной сети и подход к тарифам, убежден собеседник:

«Возможно, стоит пересмотреть движение на некоторых убыточных направлениях, сохранив его на самых востребованных и социально значимых маршрутах. В то же время необходимо сделать систему образования тарифов и компенсаций перевозчикам максимально прозрачной. Эти показатели должны быть четко экономически обоснованными. Также стоит подумать о менее резком росте цен на проезд в регионах, где это можно сделать».

При этом тарифная политика должна быть гибкой и учитывающей местные особенности, указывает Якубович.