"У меня собаки". Барнаульцы рассказали о предпочтениях в выборе жилья
Жители старше 45 лет проявляют наибольший интерес к частному домостроению
07 октября 2025, 17:30, ИА Амител
Согласно исследованию SuperJob, проведенному среди экономически активных жителей Барнаула, 46% респондентов мечтают о жизни в собственном доме, поскольку они этого "всегда хотели" или у них "есть собаки".
Многоквартирные дома пользуются меньшей популярностью: 22% опрошенных предпочли бы этажи с 1-го по 5-й, 15% – с 6-го по 10-й, и лишь 3% видят себя на уровне выше 21-го этажа.
«Мужчины и женщины в целом демонстрируют схожие взгляды на идеальное жилье, однако мужчины чаще выбирают верхние этажи, в то время как женщины отдают предпочтение низкоэтажным зданиям, потому что "не любят долго ехать на лифте"», - говорится в исследовании.
Возрастная динамика также показывает определенные закономерности: молодежь до 35 лет менее всего заинтересована в жизни на первых пяти этажах, а респонденты старше 45 лет проявляют наибольший интерес к частному домостроению. Только 4% участников опроса заявили, что им безразлично, где жить.
Опрос проведен 1 по 3 октября 2025 года среди жителей Барнаула.
18:04:58 07-10-2025
Всех с собаками только в частные домовладения. Псарню свою там пусть устраивают!
18:21:20 07-10-2025
Гость (18:04:58 07-10-2025) Всех с собаками только в частные домовладения. Псарню свою т... В частных домах собаки чаще всего и рвут свои цепочки, особенно весной. По мне лучше пусть будет собака, чем тупой сосед.
19:15:34 07-10-2025
Гость (18:21:20 07-10-2025) В частных домах собаки чаще всего и рвут свои цепочки, особе... Собаконенавистник?
19:29:29 07-10-2025
Гость (19:15:34 07-10-2025) Собаконенавистник? ... Чего? Понимать смысл написанного научись.
19:19:08 07-10-2025
Гость (18:21:20 07-10-2025) В частных домах собаки чаще всего и рвут свои цепочки, особе... Хорошо бы ротвейлера. Бульдоги нынче не в моде.
08:19:02 08-10-2025
Гость (18:21:20 07-10-2025) В частных домах собаки чаще всего и рвут свои цепочки, особе... Ну,когда хозяина нет дома,собака может выть. Поверьте,если это крупный пес(как в случае у нас с соседями),так его слышно по всему стояку до последнего этажа. И это ужасно. Это мешает. Это нервирует,не дает жить,отдыхать,спать. Это чтоб понять-включите волчий вой и послушайте минут 10. Особенно ночью. А повлиять на это сложно,если хозяин не хочет решать вопрос. Мы бились год-вызовы полиции, фиксация нарушений с заявлениями у участкового,обращения в районную администрацию..в ответ отписки,что нарушений нет.А простыми словами сказали,что "за детей и собачек не наказываем"... Остается только в суд идти...Так что собака=плохой сосед.
21:53:41 07-10-2025
Гость (18:04:58 07-10-2025) Всех с собаками только в частные домовладения. Псарню свою т... Ну, да.. в квартирах маргиналы остаются...
08:48:09 08-10-2025
гость (21:53:41 07-10-2025) Ну, да.. в квартирах маргиналы остаются...... Наоборот. В последнее время замечаю, что чем крупнее собака, тем пропитее рожа у хозяина. Зависимость конечно странная, но она наблюдается все чаще и чаще.
19:06:41 07-10-2025
в 45 лет свой дом? ополоумели что ли. старость близко и они хотят сами чистить снег, крышу, улицу, трубы и всю эту возню? мозга нет
20:42:03 07-10-2025
Гость (19:06:41 07-10-2025) в 45 лет свой дом? ополоумели что ли. старость близко и они ... Ты баллон на 45-ти летних катишь? А кой тебе годик?
20:51:49 07-10-2025
Гость (19:06:41 07-10-2025) в 45 лет свой дом? ополоумели что ли. старость близко и они ... Это влажные мечты людей которые считаю что иметь частный дом это что то лайтовое. Живу в квартире и постоянно помогаю родителям в доме это ЖЭСТЬ!
21:37:01 07-10-2025
Гость (19:06:41 07-10-2025) в 45 лет свой дом? ополоумели что ли. старость близко и они ... Подальше от соседей. Люди просто с большим жизненным опытом, полученным в бытовых склоках.
11:53:09 08-10-2025
Кхм... (21:37:01 07-10-2025) Подальше от соседей. Люди просто с большим жизненным опытом,... а вы жили с двинутыми соседями с 3х сторон в ЧАСТНОМ доме? это хуже во то крат чем многовкартирник