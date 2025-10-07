Жители старше 45 лет проявляют наибольший интерес к частному домостроению

07 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно исследованию SuperJob, проведенному среди экономически активных жителей Барнаула, 46% респондентов мечтают о жизни в собственном доме, поскольку они этого "всегда хотели" или у них "есть собаки".

Многоквартирные дома пользуются меньшей популярностью: 22% опрошенных предпочли бы этажи с 1-го по 5-й, 15% – с 6-го по 10-й, и лишь 3% видят себя на уровне выше 21-го этажа.

«Мужчины и женщины в целом демонстрируют схожие взгляды на идеальное жилье, однако мужчины чаще выбирают верхние этажи, в то время как женщины отдают предпочтение низкоэтажным зданиям, потому что "не любят долго ехать на лифте"», - говорится в исследовании.

Возрастная динамика также показывает определенные закономерности: молодежь до 35 лет менее всего заинтересована в жизни на первых пяти этажах, а респонденты старше 45 лет проявляют наибольший интерес к частному домостроению. Только 4% участников опроса заявили, что им безразлично, где жить.

Опрос проведен 1 по 3 октября 2025 года среди жителей Барнаула.