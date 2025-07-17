Барнаульцы теперь могут зарегистрировать брак в парке "Изумрудный"
Церемонию проводят бесплатно
17 июля 2025, 14:40, ИА Амител
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Будущие супруги в Барнауле и Алтайском крае теперь могут официально зарегистрировать брак на территории парка "Изумрудный" – в беседке, амфитеатре или визит-центре, сообщили в правительстве региона.
Регистрация брака в парке проходит по четвергам и пятницам на безвозмездной основе. Время и место согласовывается минимум за 30 дней.
Услуга доступна для тех, кто подал заявление на государственную регистрацию заключения брака в органы ЗАГС Барнаула.
Дополнительную информацию можно получить в органах ЗАГС города и в администрации "Изумрудного", добавили в пресс-службе.
15:07:17 17-07-2025
Аренда места под церемонию платная. По вопросам записи и оплаты обращаться ко мне.
15:35:41 17-07-2025
Гость (15:07:17 17-07-2025) Аренда места под церемонию платная. По вопросам записи и опл... у вас там коты бесплатно женятся.
15:20:25 17-07-2025
Не гоже на старых кладбищах браки заключать
16:19:55 17-07-2025
"давай поженимся на кладбище? ну там, где японцев и поляков кучами закапывали, а потом откопали и в котловане озерцо сделали?" точно! и в катафалке поедем, как Собчак
16:44:36 17-07-2025
Гость (16:19:55 17-07-2025) "давай поженимся на кладбище? ну там, где японцев и поляков ... А ты в курсе как те японцы у нас оказались?
Поэтому песни и пляски там устраивать надо, и япошкам стримить чтобы сделать их более унылыми.
18:31:00 17-07-2025
На Черницком, Власихинском и Михайловском когда можно будет?
10:23:26 18-07-2025
А в каком парке развод торжественно можно будет оформлять?