Барнаульцы теперь могут зарегистрировать брак в парке "Изумрудный"

Церемонию проводят бесплатно

17 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Будущие супруги в Барнауле и Алтайском крае теперь могут официально зарегистрировать брак на территории парка "Изумрудный" – в беседке, амфитеатре или визит-центре, сообщили в правительстве региона.

Регистрация брака в парке проходит по четвергам и пятницам на безвозмездной основе. Время и место согласовывается минимум за 30 дней.

Услуга доступна для тех, кто подал заявление на государственную регистрацию заключения брака в органы ЗАГС Барнаула.

Дополнительную информацию можно получить в органах ЗАГС города и в администрации "Изумрудного", добавили в пресс-службе.