Барнаулец сорвался с "козьей тропы" к Чемальской ГЭС

Мужчине помогли спасатели

03 августа 2025, 18:45, ИА Амител

Спасение барнаульца, упавшего с "козьей тропы" / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

28-летний барнаулец решил пройтись по "козьей тропе" в Чемальском районе и едва не закончил маршрут в травмпункте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Сообщение в службу "112" поступило от очевидцев. На место срочно выдвинулись спасатели, которые нашли пострадавшего примерно в пяти метрах ниже тропы. Пострадавшим оказался барнаулец. Падение он пережил удачно — без переломов. Спасатели помогли мужчине выбраться наверх и сопроводили до безопасного участка.

В МЧС призвали туристов быть осторожными на горных участках и выбирать для себя тропы по силам.