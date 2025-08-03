Барнаулец сорвался с "козьей тропы" к Чемальской ГЭС
Мужчине помогли спасатели
03 августа 2025, 18:45, ИА Амител
28-летний барнаулец решил пройтись по "козьей тропе" в Чемальском районе и едва не закончил маршрут в травмпункте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Сообщение в службу "112" поступило от очевидцев. На место срочно выдвинулись спасатели, которые нашли пострадавшего примерно в пяти метрах ниже тропы. Пострадавшим оказался барнаулец. Падение он пережил удачно — без переломов. Спасатели помогли мужчине выбраться наверх и сопроводили до безопасного участка.
В МЧС призвали туристов быть осторожными на горных участках и выбирать для себя тропы по силам. Специалисты МЧС призывают туристов быть особенно осторожными на горных участках и выбирать тропы по силам.
18:56:54 03-08-2025
Вот они, "теоретические задания" и "знание правил спортивных игр" вместо физкультуры в школе.😁
18:58:08 03-08-2025
Фантастика. Там сейчас такая тропа что пенсионеры ходят и упасть с нее это надо постараться
19:41:46 03-08-2025
Гость (18:58:08 03-08-2025) Фантастика. Там сейчас такая тропа что пенсионеры ходят и уп... Да запросто можно навернуться, если за всю жизнь, кроме как по тротуару с телефоном в руке, нигде не ходил.
19:43:59 03-08-2025
Гость (18:58:08 03-08-2025) Фантастика. Там сейчас такая тропа что пенсионеры ходят и уп... Пенсионер столько не выпьет
19:53:03 03-08-2025
Гость (18:58:08 03-08-2025) Фантастика. Там сейчас такая тропа что пенсионеры ходят и уп...
Такое впечатление, что в Горный сейчас ездят только набухиваться в усмерть. Как перед концом света. Поэтому и не удивительно, что падают.
23:19:30 03-08-2025
Гость (18:58:08 03-08-2025) Фантастика. Там сейчас такая тропа что пенсионеры ходят и уп... какая такая? обычная узкая тропинка и когда идут встречные потоки туристов, в одном месте точно сложно разойтись. да и запнуться о корни сосен можно на раз, засмотревшись на красоты. не была там 4 года, но уверена, что широким проспектом с забором она не стала.
19:35:53 03-08-2025
18:58:08 03-08-2025
вчера там была , тропа в некоторых местах обвалилась видимо и есть опасные участки с обрывами без склонов , поэтому нужно быть аккуратно, не трезвым там делать нечего4
19:59:17 03-08-2025
там после дождей ОЧЕНЬ скользко и вообще она опасная. давно пора как-то огородить. Ходила там недавно, это же ужас!! сорваться на скалы или в реку там - запросто!!!
23:41:45 03-08-2025
Досками все забить. И вход 1500. Еще не догадались . О ни
09:08:57 04-08-2025
Назвать тропинку "Тропой храбрых" и пускать за деньги.
Кто сорвался - сами виноваты.