"Барнаульская горэлектросеть" – дипломант конкурса "100 лучших товаров России"
Эксперты конкурса оценивали современные стандарты сервиса и качество обслуживания потребителей
17 ноября 2025, 16:02, ИА Амител
АО "Барнаульская горэлектросеть" стало дипломантом всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".
Конкурсная комиссия высоко оценила методы комплексного очно-заочного обслуживания абонентов предприятия в номинации "Услуги для населения". Эксперты также обратили внимание на современные стандарты сервиса, условия приема и качество обслуживания потребителей.
«Диплом победителя в категории "Услуги для населения" подтверждает профессионализм наших сотрудников и успешную командную работу. Мы давно определили, что комфорт и удобство каждого клиента являются приоритетом в работе нашей компании. Барнаульская горэлектросеть является одним из лидеров в стране по показателям скорости обслуживания населения. Но пределов совершенству нет, поэтому мы продолжаем работу в данном направлении», – отметил генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Сергей Кабаев.
Также в рамках Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" руководитель группы по приёму населения ОПЭН Елена Власова была поощрена Благодарностью от министерства промышленности и энергетики Алтайского края и награждена Почётным знаком "Отличник качества" за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие качества и безопасности продукции.
Какие еще компании Алтайского края были отмечены на конкурсе?
- АО "Алтайские инженерные системы";
- ООО "Строительный консультант";
- ООО "1+1";
- ООО "ХимСервис";
- ООО "ХЕД ЭНТ ХАРД";
- ООО "Стрелково-стендовый комплекс "Алтайский стрелок".
Что за конкурс "100 лучших товаров России"?
Цель ежегодного конкурса "100 лучших товаров России" заключается в выявлении высококачественной продукции и услуг отечественного производства, повышении узнаваемости успешных предприятий и укреплении доверия покупателей. Лауреаты конкурса получают право маркировки продукции знаком "100 лучших товаров России".
АО "Барнаульская горэлектросеть" более 60 лет остается одной из крупных энергосбытовых компаний Сибири.
БГЭС активно взаимодействует с Барнаульской сетевой компанией. Их общая работа направлена на улучшение надежности и качества предоставляемых услуг. Эффективная коммуникация и координация действий между компаниями позволяют быстро реагировать на возникающие проблемы, минимизируя негативные последствия для пользователей.
Комментарии 0