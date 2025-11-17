"Барнаульская горэлектросеть" – дипломант конкурса "100 лучших товаров России"

Эксперты конкурса оценивали современные стандарты сервиса и качество обслуживания потребителей

17 ноября 2025, 16:02, ИА Амител

Дипломы БГЭС на Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" / Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

АО "Барнаульская горэлектросеть" стало дипломантом всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

Конкурсная комиссия высоко оценила методы комплексного очно-заочного обслуживания абонентов предприятия в номинации "Услуги для населения". Эксперты также обратили внимание на современные стандарты сервиса, условия приема и качество обслуживания потребителей.

«Диплом победителя в категории "Услуги для населения" подтверждает профессионализм наших сотрудников и успешную командную работу. Мы давно определили, что комфорт и удобство каждого клиента являются приоритетом в работе нашей компании. Барнаульская горэлектросеть является одним из лидеров в стране по показателям скорости обслуживания населения. Но пределов совершенству нет, поэтому мы продолжаем работу в данном направлении», – отметил генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Сергей Кабаев.

Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Также в рамках Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" руководитель группы по приёму населения ОПЭН Елена Власова была поощрена Благодарностью от министерства промышленности и энергетики Алтайского края и награждена Почётным знаком "Отличник качества" за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие качества и безопасности продукции.

Какие еще компании Алтайского края были отмечены на конкурсе?

АО "Алтайские инженерные системы";

ООО "Строительный консультант";

ООО "1+1";

ООО "ХимСервис";

ООО "ХЕД ЭНТ ХАРД";

ООО "Стрелково-стендовый комплекс "Алтайский стрелок".

Что за конкурс "100 лучших товаров России"?

Цель ежегодного конкурса "100 лучших товаров России" заключается в выявлении высококачественной продукции и услуг отечественного производства, повышении узнаваемости успешных предприятий и укреплении доверия покупателей. Лауреаты конкурса получают право маркировки продукции знаком "100 лучших товаров России".

АО "Барнаульская горэлектросеть" более 60 лет остается одной из крупных энергосбытовых компаний Сибири.

БГЭС активно взаимодействует с Барнаульской сетевой компанией. Их общая работа направлена на улучшение надежности и качества предоставляемых услуг. Эффективная коммуникация и координация действий между компаниями позволяют быстро реагировать на возникающие проблемы, минимизируя негативные последствия для пользователей.