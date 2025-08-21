Барнаульская поликлиника № 14 ищет "тайных пациентов", чтобы повысить качество медпомощи
Жителям краевой столицы предлагают оценить работу медиков и оказываемые ими услуги
В барнаульской поликлинике № 14 ищут "тайных пациентов". Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Крупнейшая поликлиника Алтайского края запустила новый проект, задача которого – оценить качество медицинских услуг и правильность выполнения персоналом стандартных процедур. Сделать это предлагают самим барнаульцам.
«Мы убеждены, что именно обратная связь позволяет нам меняться в лучшую сторону. Да, к сожалению, не всегда удается получить ее в конструктивном диалоге. Именно поэтому и принято решение о запуске проекта "тайный пациент": чтобы человек обязательно поделился своим мнением о медицинской услуге со специалистами отдела контроля качества поликлиники», – рассказал главный врач Дмитрий Денисов.
Участникам проекта предстоит оценить работу отделения медицинской профилактики. Все исследования и приемы они пройдут под видом обычных пациентов. Вычислить, кто из пришедших является "тайным", персонал отделения не сможет. Затем сотрудник отдела контроля качества вместе с пациентом разберет детали посещения по специальному чек-листу.
Чтобы поучаствовать в проекте, нужно быть прикрепленным к консультативно-диагностической поликлинике № 14 и не иметь пройденной диспансеризации в 2025 году.
Желающих стать "тайными пациентами" просят связаться с поликлиникой по телефону: 8-952-004-89-40.
«Мы надеемся, что проект поможет нам повысить качество оказания медицинской помощи, опираясь на мнение пациентов, которые получили услугу», – подчеркнул Дмитрий Денисов.
т.е отзывам не верят, или плохие трут?
14:41:01 21-08-2025
человек обязательно поделился своим мнением о медицинской услуге
это только платно, бесплатно - помощь...
14:55:09 21-08-2025
Хватит выдавать лицензии платным клиникам! Сплошной обман населения, вместо мед. помощи!
15:36:15 21-08-2025
Это обычный пиар. Ничего не поменяется, Дмитрий Борисович.
Или у Вас врачи в очереди на парковке стоят, чтобы работать у вас?????
С другой стороны, Вы молодец, надо идти в ногу со временем. Придумывать акции всякие, розыгрыши. Главное, чтобы люди шли и верили.
Таким подходом ни одна поликлиника не похвастается, потому что пенсия на местах.
15:50:17 21-08-2025
Работники министерства пусть сходят. Вот будет мнение
15:54:52 21-08-2025
Тайному пациенту - ведёрная клизма в подарок!
16:22:37 21-08-2025
разве мое обращение в Прокуратуру - не критерий работы поликлиники?
17:33:46 21-08-2025
В свою поликлинику не попасть своевременно, так хоть в соседнюю может возьмут. К эндокринологу, неврологу, кардиологу возьмут тайно?
10:58:50 22-08-2025
Гость (17:33:46 21-08-2025) В свою поликлинику не попасть своевременно, так хоть в сосед... Не попадешь ты и в эту, это все туфта. Жена с переломом ноги на плановый прием после посещения травмпункта не могла попасть к травматолгу, нет талонов и записаться никак не возможно, а больничный надо как-то продлять. Пришлось идти в другую, платную поликлинику и ходить туда все 3 месяца, пока нога не зажила. Вот и вся видимость работы данной поликлиники сразу слетела, абсолютно бесполезная структура. Зато тайных пациентов ищут, ага, тут не тайные то матерятся многоэтажно по поводу "работы" этой новой 14-ой поликлиники, а администрации поликлиники на это абсолютно наплевать.
07:59:16 22-08-2025
Тут и открыто высказаться тьма народа: диспансеризация в 14 поликлинике прям топчик. Неважно зачем ты туда пришел и с какими проблемами, будь добр сходи на диспансеризацию, потеряй там полдня жизни, тк всех отправляют, чтобы руководство отчиталось. Построили красивое большое здание, на этом плюсы закончились. Врачей нет, народу тьма, у кабинета сидишь по 3 часа, ожидая своей очереди, врач заполняет данные в базе полдня, ни рекомендаций, ничего. Администраторы, кстати, молодцы, у них хоть какую-то информацию получить можно.
10:53:00 22-08-2025
гость (07:59:16 22-08-2025) Тут и открыто высказаться тьма народа: диспансеризация в 14 ... Если бы они проводили ее эту диспансеризацию, мне в этой же 14 нарисовали липовую диспансеризацию, якобы я обращался и прошел, хотя я не был и не собирался. А бабки от страховой за это поликлиника получила. И таких случаев много, тут прокуратуре пора уже вмешиваться и главного врача отправлять в места не столь отдаленные, мошенничество в чистом виде цветет и пахнет