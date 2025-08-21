НОВОСТИЗдоровье

Барнаульская поликлиника № 14 ищет "тайных пациентов", чтобы повысить качество медпомощи

Жителям краевой столицы предлагают оценить работу медиков и оказываемые ими услуги

21 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба поликлиники № 14 города Барнаула

В барнаульской поликлинике № 14 ищут "тайных пациентов". Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Крупнейшая поликлиника Алтайского края запустила новый проект, задача которого – оценить качество медицинских услуг и правильность выполнения персоналом стандартных процедур. Сделать это предлагают самим барнаульцам.

«Мы убеждены, что именно обратная связь позволяет нам меняться в лучшую сторону. Да, к сожалению, не всегда удается получить ее в конструктивном диалоге. Именно поэтому и принято решение о запуске проекта "тайный пациент": чтобы человек обязательно поделился своим мнением о медицинской услуге со специалистами отдела контроля качества поликлиники», – рассказал главный врач Дмитрий Денисов.

Участникам проекта предстоит оценить работу отделения медицинской профилактики. Все исследования и приемы они пройдут под видом обычных пациентов. Вычислить, кто из пришедших является "тайным", персонал отделения не сможет. Затем сотрудник отдела контроля качества вместе с пациентом разберет детали посещения по специальному чек-листу.

Чтобы поучаствовать в проекте, нужно быть прикрепленным к консультативно-диагностической поликлинике № 14 и не иметь пройденной диспансеризации в 2025 году.

Желающих стать "тайными пациентами" просят связаться с поликлиникой по телефону: 8-952-004-89-40.

«Мы надеемся, что проект поможет нам повысить качество оказания медицинской помощи, опираясь на мнение пациентов, которые получили услугу», – подчеркнул Дмитрий Денисов.

Фото: пресс-служба 14-й поликлиники

В барнаульской поликлинике № 14 диспансеризация помогла выявить рак у 28 пациентов

У 96 человек обнаружен сахарный диабет, у 105 – бронхиальная астма, у 896 – гипертония
Комментарии 11

Гость
Гость

14:38:43 21-08-2025

т.е отзывам не верят, или плохие трут?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

14:41:01 21-08-2025

человек обязательно поделился своим мнением о медицинской услуге

это только платно, бесплатно - помощь...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:09 21-08-2025

Хватит выдавать лицензии платным клиникам! Сплошной обман населения, вместо мед. помощи!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:15 21-08-2025

Это обычный пиар. Ничего не поменяется, Дмитрий Борисович.
Или у Вас врачи в очереди на парковке стоят, чтобы работать у вас?????
С другой стороны, Вы молодец, надо идти в ногу со временем. Придумывать акции всякие, розыгрыши. Главное, чтобы люди шли и верили.
Таким подходом ни одна поликлиника не похвастается, потому что пенсия на местах.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:50:17 21-08-2025

Работники министерства пусть сходят. Вот будет мнение

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:52 21-08-2025

Тайному пациенту - ведёрная клизма в подарок!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
R22

16:22:37 21-08-2025

разве мое обращение в Прокуратуру - не критерий работы поликлиники?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:46 21-08-2025

В свою поликлинику не попасть своевременно, так хоть в соседнюю может возьмут. К эндокринологу, неврологу, кардиологу возьмут тайно?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:50 22-08-2025

Гость (17:33:46 21-08-2025) В свою поликлинику не попасть своевременно, так хоть в сосед... Не попадешь ты и в эту, это все туфта. Жена с переломом ноги на плановый прием после посещения травмпункта не могла попасть к травматолгу, нет талонов и записаться никак не возможно, а больничный надо как-то продлять. Пришлось идти в другую, платную поликлинику и ходить туда все 3 месяца, пока нога не зажила. Вот и вся видимость работы данной поликлиники сразу слетела, абсолютно бесполезная структура. Зато тайных пациентов ищут, ага, тут не тайные то матерятся многоэтажно по поводу "работы" этой новой 14-ой поликлиники, а администрации поликлиники на это абсолютно наплевать.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:59:16 22-08-2025

Тут и открыто высказаться тьма народа: диспансеризация в 14 поликлинике прям топчик. Неважно зачем ты туда пришел и с какими проблемами, будь добр сходи на диспансеризацию, потеряй там полдня жизни, тк всех отправляют, чтобы руководство отчиталось. Построили красивое большое здание, на этом плюсы закончились. Врачей нет, народу тьма, у кабинета сидишь по 3 часа, ожидая своей очереди, врач заполняет данные в базе полдня, ни рекомендаций, ничего. Администраторы, кстати, молодцы, у них хоть какую-то информацию получить можно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:00 22-08-2025

гость (07:59:16 22-08-2025) Тут и открыто высказаться тьма народа: диспансеризация в 14 ... Если бы они проводили ее эту диспансеризацию, мне в этой же 14 нарисовали липовую диспансеризацию, якобы я обращался и прошел, хотя я не был и не собирался. А бабки от страховой за это поликлиника получила. И таких случаев много, тут прокуратуре пора уже вмешиваться и главного врача отправлять в места не столь отдаленные, мошенничество в чистом виде цветет и пахнет

  2 Нравится
Ответить
