Барнаульская поликлиника № 14 ищет "тайных пациентов", чтобы повысить качество медпомощи

Жителям краевой столицы предлагают оценить работу медиков и оказываемые ими услуги

21 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба поликлиники № 14 города Барнаула

В барнаульской поликлинике № 14 ищут "тайных пациентов". Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Крупнейшая поликлиника Алтайского края запустила новый проект, задача которого – оценить качество медицинских услуг и правильность выполнения персоналом стандартных процедур. Сделать это предлагают самим барнаульцам.

«Мы убеждены, что именно обратная связь позволяет нам меняться в лучшую сторону. Да, к сожалению, не всегда удается получить ее в конструктивном диалоге. Именно поэтому и принято решение о запуске проекта "тайный пациент": чтобы человек обязательно поделился своим мнением о медицинской услуге со специалистами отдела контроля качества поликлиники», – рассказал главный врач Дмитрий Денисов.

Участникам проекта предстоит оценить работу отделения медицинской профилактики. Все исследования и приемы они пройдут под видом обычных пациентов. Вычислить, кто из пришедших является "тайным", персонал отделения не сможет. Затем сотрудник отдела контроля качества вместе с пациентом разберет детали посещения по специальному чек-листу.

Чтобы поучаствовать в проекте, нужно быть прикрепленным к консультативно-диагностической поликлинике № 14 и не иметь пройденной диспансеризации в 2025 году.

Желающих стать "тайными пациентами" просят связаться с поликлиникой по телефону: 8-952-004-89-40.