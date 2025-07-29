Такси, такси. Кто может перевозить пассажиров и как сделать поездку безопасной

Российское законодательство предъявляет много требований как к сотрудникам службы такси, так и транспортным средствам

Ежедневно услугами такси пользуются сотни тысяч россиян. По итогам 2024 года количество поездок достигло 3,4 млрд. Семьи с детьми, пенсионеры, маломобильные граждане – эти категории населения также активно передвигаются на такси. Ведь это не только быстро, но и удобно. Но безопасно ли? Ведь пассажиры доверяют жизнь водителю – совершенно незнакомому человеку, не знают ничего о его опыте и техническом состоянии автомобиля. Можно ли выявить потенциально опасное такси, какие требования к водителю и транспорту предъявляет закон – в материале amic.ru.

Трагичный опыт

Количество ДТП с участием такси исчисляется тысячами. Так, например, в 2023 году в стране произошло 3079 происшествий, 1869 из которых – по вине водителей. В Барнауле одно из резонансных ДТП с участием такси случилось в марте 2022 года.

Тогда на Павловском тракте 29-летний водитель превысил скоростной режим и применил небезопасный маневр – он перестроился на левую полосу движения, после чего машина столкнулась с тремя автомобилями. Пассажиры – женщина и шестилетний ребенок – погибли, трехлетний мальчик получил тяжелые травмы. Водителя признали виновным и осудили на 6 лет и 8 месяцев.

Госавтоинспекция Алтайского края периодически проводит профилактические рейды, выявляя нарушения в работе такси. Ведомство напоминает, что водители обязаны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, ведь от этого зависит жизнь и здоровье пассажиров.

Кому разрешено работать водителем в службе такси?

Работу такси и перевозку людей в России регулируют несколько законов. Например, Федеральный закон от 29.12.2022 № 580, постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586. Здесь прописаны требования и к таксисту, и к транспортному средству.

Так, перевозить людей могут только водители, которые работают по трудовому договору с компанией-перевозчиком, либо зарегистрированные в качестве ИП или самозанятым. У таксиста должна быть открыта категория "В" (указано в водительском удостоверении), а стаж вождения – не менее трех лет.

Кого не примут в таксисты?

К перевозкам пассажиров не допускают граждане, которые:

имеют судимость за определенные преступления (в основном – связанные с применением насилия);

имеют три и более неоплаченных автомобильных штрафа (кроме тех, срок оплаты которых истек);

в течение одного года имеют два административных наказаний за нарушения ПДД в виде ареста или лишения водительских прав.

Как должен готовиться таксист к рейсу?

Таксист обязан:

1. Ежедневно проходить предрейсовый медосмотр (п.1,3 ст. 23 ФЗ№ 196).

За это нарушение грозит штраф: физлицу 3 тыс. рублей, юрлицу – 30 тыс. рублей (ч.2 ст. 12.31.1 КоАП РФ).

2. Ежегодно проходить медицинский осмотр, чтобы своевременно выявить возникающие заболевания, оценить общее состояние здоровья водителя.

3. До выхода на линию водитель должен получить путевой лист (документ, который фиксирует информацию о водителе, автомобиле) и пройти техосмотр автомобиля (в таксопарке или специализированной сторонней организации).

На более глубокое техническое обслуживание автомобиль такси должны отправлять как минимум раз в год (если автомобилю до пяти лет). Если же транспортное средство старше пяти лет, то диагностика проводится минимум раз в полгода. Данные о прохождении технической диагностики включаются в диагностическую карту и Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).

Каким должен быть автомобиль такси?

В каждом регионе власти имеют право самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду такси. Если такого документа нет, значит, нет и требований.

Но в салоне любого автомобиля такси должна быть следующая информация: госномер ТС, ФИО водителя, данные о компании-перевозчике (номер записи в региональном реестре; сведения о предоставлении перевозчику разрешения и сроке действия разрешения, номер телефона, сведения о договоре обязательного страхования и др). Также пассажиры должны видеть информацию о действующих тарифах.

Какое наказание грозит таксисту за нарушение закона?

При отсутствии диагностической карты госавтоинспектор выпишет штраф в размере 2 тыс. рублей (п.1.1 ч.1 ст.12.5 КоАП РФ).

Выпуск на линию автомобиля, не прошедшего техосмотр, наказывают штрафом в 500 рублей для должностных лиц, 50 тыс. рублей – для юридических лиц (ч.1 ст. 12.31 КоАП);

За управление автомобилем без лицензии предусмотрен штраф в 50 тыс. рублей, для ИП – 100 тыс. рублей, а для юрлиц – 400 тыс. рублей.

Так как водитель такси несет ответственность за пассажиров, то их безопасность – его прямая обязанность. Он должен проконтролировать, чтобы его клиенты были пристегнуты ремнями безопасности, дети – находились в удерживающих устройствах. Родители или сопровождающие могут взять их с собой или попросить у водителя. Большинство служб такси предусматривают специальный тариф для семей с детьми, по которому детям предоставляют удерживающие устройства на время поездки.

Безопасность поездки обеспечивает и соблюдение водителем правил дорожного движения. Если таксист грубо нарушает ПДД и ставит под угрозу жизнь и здоровье пассажиров, то они вправе обратиться по телефону в ГИБДД. Кроме того, можно подать заявление в компанию-перевозчика и Роспотребнадзор.

