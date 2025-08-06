Барнаульские бизнесмены стали проявлять интерес к строительным франшизам и готовым ПВЗ

Во втором квартале 2025 года эти сферы росли быстрее остальных

06 августа 2025, 17:54, ИА Амител

Предприниматели за партами / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Строительные франшизы и ПВЗ стали самым востребованным бизнесом в Барнауле во втором квартале 2025 года – за это время они выросли сильнее остальных сфер. К такому выводу пришли специалисты "Авито Бизнес 360", изучив данные по предложению и спросу в категориях "Готовый бизнес" и "Франшизы" в Барнауле .

Отмечается, что самыми популярными сферами среди франшиз остаются торговля (21%), общепит (16%), строительство (14%), услуги (10%) и ИТ (8%). Вместе с тем заметнее всего вырос спрос на франшизу в сфере строительства, а также в сфере красоты и здоровья. Значительнее всего количество предложений увеличилось в сферах аренды и строительства.

«Спрос на строительные услуги сохранится вплоть до осени, пока суточная температура воздуха будет положительной. Поскольку порог входа у франшиз обычно ниже, чем в готовое дело, франчайзинг предоставляет уникальные преимущества, позволяя начать бизнес с минимальными рисками. Работая под известным брендом и используя отлаженные процессы, предприниматели могут быстрее выйти на рынок», – заявил директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360" Илья Дудковский.

При этом во втором квартале наблюдается небольшое снижение интереса к готовому бизнесу. Эксперты связывают это с сохранением высокой ключевой ставки и осторожностью предпринимателей.

По объему спроса лидирует бизнес в сфере общепита с долей 22%. Второе место – у торговли с долей 20%. Далее следуют предприятия в сфере ПВЗ (17%), здесь спрос увеличился в два раза, а за полгода – на 32%. Кроме того, в топ-5 попал бизнес в сфере красоты и здоровья (9%), а также авто (8%).