Барнаульские программисты создали бота, который помогает сортировать мусор

Разработка, а также еще три проекта получили губернаторский грант в 1 млн рублей

15 февраля 2024, 06:30, ИА Амител

Мусорная корзина / Фото: unsplash.com

Барнаульские программисты создали Telegram-бота, помогающего сортировать вторсырье. Недавно разработка получила миллион рублей гранта губернатора Алтайского края. "Бизнес ФМ Барнаул" узнал в компании Freematiq, что может карманный помощник и как его планируют совершенствовать в ближайшем будущем.

Как отметила идейный вдохновитель Анастасия Негрей, программа "заточена" под деятельность барнаульской НКО "Мусора больше нет", которая в конце каждого месяца организует точки сбора вторсырья по всему городу.

"Эта организация публиковала новости о проведении акций преимущественно в группе во "ВКонтакте". Далеко не все пользуются во "ВКонтакте", если пользуются, то зачастую уведомления выключены – упустить информацию довольно легко. Мы придумали Telegram-бот, который будет заполняться необходимыми данными, в него можно зайти, посмотреть информацию о грядущей акции, выбрать нужную точку сбора, какая больше подходит. За определенные промежутки времени он вам пришлет напоминалку", – рассказала Негрей.На полученный грант и средства спонсоров разработчики хотят сделать бот умнее. Например, сделать систему уведомлений гибче, добавить интерактивные карты и блоки актуальных новостей по теме. Новый функционал позволит использовать сервис не только в Барнауле, но и в разных городах Алтайского края и России. Негрей назвала еще несколько перспектив умного "сортировщика" – в том числе и выход на бизнес-партнеров.

"Геймифицировать процесс сдачи вторсырья очень хотелось бы, но это идет в связке, по сути, с разработкой мобильного приложения для IOS и Android. Геймификация позволяет пользователям зарабатывать достижения: посетил 10 раз пункт сдачи вторсырья – получил какое-то достижение прикольное. Ну хотелось выйти на контакты с бизнесом – продумать и реализовать функционал, направленный на В2В-сектор, потому что те, кто занимаются переработкой, зачастую недогружены и заинтересованы в больших объемах поступающего к ним сырья", – рассказала Негрей.Отметим, что гранты по миллиону рублей получили еще три алтайских разработчика. Компания Perpetuum Software продолжит совершенствовать программу "Комбинатор" – специальный редактор для документов с использованием шаблонов. Программа призвана разгрузить юристов от рутинной работы и сократить количество ошибок в типовых юридических бумагах. Одобрила комиссия и медицинский веб-сервис от компании "Премьер". Также поддержана программа "Виртуальная выставка", созданная группой компаний "БТП". Она позволяет провести мероприятие как в реальности, так и в 3D-пространстве.

Кстати, именно с помощью этого сервиса прошла первая виртуальная ярмарка вакансий в Алтайском крае. Всего же с 2022 года губернаторские гранты получили девять "айтишных" проектов, рассказал заместитель главы алтайского Минцифры Дмитрий Чегров. Он назвал наиболее перспективных алтайских разработчиков.

"Есть перечень аккредитованных Минцифры РФ айти-компаний, от Алтайского края туда входят порядка 140 организаций. Можно выделить НТЦ "Галэкс", "Русьтелетех", "Диджитал Бизнес Адаптейшн", "1С-Галэкс", Центр информационной безопасности, MITRA, Freematiq, Zefir Games, которая специализируется на разработке игр. Оценочно число работников айти-компаний, осуществляющих свою деятельность в Алтайском крае, составляет более 3 тысяч человек. Сфера деятельности и применения продуктов совершенно разная. Есть решения, связанные с телемедицинскими технологиями, которые уже в сфере здравоохранения края успешно применяются, есть решения, связанные с логистикой и продажей", – рассказал заместитель министра. Сегодня около 40 алтайских разработок внесены в общероссийский реестр отечественного ПО. Всего же в нем зарегистрировано 20 тысяч российских программных продуктов и баз данных. За четыре года это число увеличилось вдвое, о чем ранее сообщил на форуме "Цифровая экономика" зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его оценке, за несколько лет отрасль сильно продвинулась вперед. Будущее же российской IT-отрасли эксперты видят в снижении зависимости от иностранного софта и даже экспорте отечественных решений.