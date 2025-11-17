Барнаульских мам с детьми приглашают на мастер-класс по созданию букетов

Цветочная композиция станет подарком ко Дню матери

17 ноября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHrY2Nt

Собственница Central Flower Анна Неверова c дочерью /Фото: Карина Павлычева

22 и 23 ноября 2025 года в Барнауле состоятся творческие мастер-классы для мам и их детей старше пяти лет. В течение 1,5–2 часов участники под руководством опытных флористов превратятся в настоящих художников, создавая своими руками изысканные цветочные композиции ко Дню матери. Букет станет не только приятным презентом к празднику, но и теплым напоминанием о времени, проведенном вместе.

Где пройдет мастер-класс?

Урок совместного творчества пройдет в недавно открытом уютном цветочном пространстве Central Flower* на ул. Гоголя, 46а (рядом с Дворцом бракосочетаний).

Во сколько начало?

Время начала – 11:00 и 16:00 (будет два мастер-класса, можете выбрать любое удобное время).

Это платно?

Да. Стоимость участия – 2800 рублей.

Как записаться?

Записаться на мастер-класс можно по телефону 8 (913) 226-71-55, а также через мессенджеры WhatsApp* и Телеграм (@central_flower).

Мастер-класс станет отличным способом научиться работать с цветами, а также нестандартно и креативно провести время с ребенком.

Иллюстрация: Анна Зарубина

Мастер-класс проводится для детей старше пяти лет.

