Барнаульский дилер автогиганта МАЗ растет вопреки кризисам и предлагает надежную технику

На "Дне поля" компания "АлтайМАЗ" представила аграриям проверенные машины и индивидуальные решения

18 августа 2025, 08:00

Техника МАЗ на "Дне поля" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"АлтайМАЗ" продолжает укреплять позиции на рынке спецтехники Алтайского края. В этом году компания вновь приняла участие в крупнейшей агровыставке "День сибирского поля", где продемонстрировала продукцию Минского автомобильного завода (МАЗ) – одного из гигантов машиностроения СНГ. На стенде компания представила несколько моделей сельхозтехники и инновационных решений, ставших особенно востребованными среди аграриев и промышленных предприятий региона.

Многолетний опыт и надежность

"АлтайМАЗ" – официальный дилер спецтехники МАЗ в Алтайском крае уже более пяти лет. Самосвалы, тягачи, бортовые автомобили, автокраны, автоцистерны и другое используют в строительстве, коммунальном хозяйстве, производственной отрасли и, конечно, в сельском хозяйстве. Компания специализируется на продаже автомобилей МАЗ и спецтехнике на их шасси, сервисном обслуживании и поставке запчастей. Ассортимент продукции Минского автомобильного завода насчитывает более 500 моделей (а с прицепным оборудованием и спецтехникой – до 800 единиц).

Техника МАЗ на "Дне поля" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Основные покупатели "АлтайМАЗа" – сельхозпроизводители, промышленные и строительные компании. География поставок, кроме Алтайского края, охватывает всю Россию. Особенно популярны МАЗы в Сибири, Красноярском крае и на Дальнем Востоке.

Инновации под нужды аграриев

Стенд компании стал площадкой для демонстрации спецтехники, отвечающей запросам сибирских аграриев. В центре внимания совмещенная конструкция на базе МАЗ – самосвал с краном-манипулятором, разработанный для перевозки сыпучих сельхозгрузов, а также расфасованных по биг-бэгам. Компания стремится удовлетворить потребности каждого клиента. Вот и эту машину выполнили на заказ, под запрос конкретного покупателя.

«У нас в наличии всегда представлены зерновозные самосвалы и тягачи с полуприцепами для перевозки сельскохозяйственных грузов, они особенно востребованы среди клиентов Алтайского края. Однако приобрести можно любую позицию из каталога. Несмотря на то, что завод МАЗ – серийное производство, мы можем выполнить и индивидуальный заказ: подобрать необходимую автотехнику по грузоподъемности, вылету стрелы, объему кузова. Вариантов множество», – рассказал amic.ru директор "АлтайМАЗа" Андрей Широбоков.

Андрей Широбоков на "Дне поля" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стабильность в условиях вызовов

Несмотря на сложную экономическую обстановку, включая санкции и высокую ключевую ставку, "АлтайМАЗ" работает стабильно и без сбоев, а завод даже наращивает обороты. Такую устойчивость обеспечивают несколько факторов.

«МАЗ – надежный производитель с долгосрочными контрактами на комплектующие для производства автомобилей. Введенные санкции в отношении России в 2022 году осложнили большинству заводов выпуск продукции. Завод МАЗ заблаговременно, исходя из политической обстановки в мире, был готов к такой экономической ситуации. Еще с 2019 года организовал собственное производство многих комплектующих и нашел аналоги всем импортным деталям», – поясняет Андрей Широбоков.

Стабильность поставок обеспечивают и за счет того, что МАЗ – предприятие полного цикла, которое закрывает большую часть производственных потребностей своими силами. На головной площадке расположены следующие заводы: литейный кузнечный, инструментально-штамповый, прессово-кузовной, рессорный термогальванический, автосборочный, автобусные и механосборочный завод автомобильных агрегатов. Кроме того, в холдинг входят предприятия, которые выпускают сопутствующие комплектующие, а также прицепную технику, автокраны, коммунальную технику, автофургоны, автоцистерны и различное технологическое оборудование.

«Минский автомобильный завод – одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по выпуску большегрузной автомобильной, пассажирской, автокрановой и прицепной техники, имеющее более чем 80-летнюю историю. Автомобили МАЗ зарекомендовали себя с лучшей стороны, продукция отличается высоким качеством и долговечностью, ведь машины более ранних выпусков еще выполняют свои задачи на дорогах по всей России», – подытожил директор "АлтайМАЗа".

Компания продолжает развиваться и предлагать эффективные решения по подбору автомобилей, основываясь на надежности техники, индивидуальном подходе к клиентам, собственном сервисном обслуживании и возможностях завода адаптироваться к изменениям на рынке.

"АлтайМАЗ"

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 198и/1, офис 210

График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00

СайтООО "АлтайМАЗ", ИНН 2224207781

