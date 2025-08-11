Барнаульский футболист получил травму, выполняя сальто после забитого гола

Фиаско для Кирилла Могеля

11 августа 2025, 10:40, ИА Амител

Скриншот матча с участием "Динамо-Барнаул"

Команда "Динамо-Барнаул" 10 августа сыграла с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульской команды.

Автор первого гола – Кирилл Могель – так обрадовался мячу в воротах противника, что решил отпраздновать успех сальто. Но акробатический трюк не совсем удался, и футболисту пришлось покинуть поле из-за травмы.

Канал команды в Telegram поддержал игрока постом о том, что не он первый получает травму во время празднования гола, и приложил скриншот заголовков новостей о футболистах, попавших в такую же ситуацию.

Что касается динамовцев, то после победы над "Оренбургом-2" алтайская команда занимает пятую строку в турнирной таблице, отставая от третьего места на одно очко. Следующую игру барнаульцы проведут 17 августа в Томске против местной команды "КДВ".