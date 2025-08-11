НОВОСТИСпорт

Барнаульский футболист получил травму, выполняя сальто после забитого гола

Фиаско для Кирилла Могеля

11 августа 2025, 10:40, ИА Амител

Скриншот матча с участием "Динамо-Барнаул"
Скриншот матча с участием "Динамо-Барнаул"

Команда "Динамо-Барнаул" 10 августа сыграла с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульской команды.

Автор первого гола – Кирилл Могель – так обрадовался мячу в воротах противника, что решил отпраздновать успех сальто. Но акробатический трюк не совсем удался, и футболисту пришлось покинуть поле из-за травмы.

Канал команды в Telegram поддержал игрока постом о том, что не он первый получает травму во время празднования гола, и приложил скриншот заголовков новостей о футболистах, попавших в такую же ситуацию.

Что касается динамовцев, то после победы над "Оренбургом-2" алтайская команда занимает пятую строку в турнирной таблице, отставая от третьего места на одно очко. Следующую игру барнаульцы проведут 17 августа в Томске против местной команды "КДВ".

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:43:43 11-08-2025

Довые...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:52 11-08-2025

Сальто на футболе? Может он не футболист, а клоун?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:54 11-08-2025

Хорошо играли. Молодцы.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:00:41 11-08-2025

Я вот например заказы выдаю на ПВЗ. Если после каждого выданного заказа буду сальто крутить, то через неделю у меня костей целых не останется.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:45:37 11-08-2025

гость (16:00:41 11-08-2025) Я вот например заказы выдаю на ПВЗ. Если после каждого выдан... Да прям, разок стоит 1 кость сломать и все больше не будешь))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Эхх

17:00:02 11-08-2025

лучше бы футболку на груди порвал

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:11 11-08-2025

ну вот слава за счет клоунады. для этого мамка и родила сыначку, видимо

  0 Нравится
Ответить
