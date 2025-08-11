Барнаульский футболист получил травму, выполняя сальто после забитого гола
Фиаско для Кирилла Могеля
11 августа 2025, 10:40, ИА Амител
Команда "Динамо-Барнаул" 10 августа сыграла с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульской команды.
Автор первого гола – Кирилл Могель – так обрадовался мячу в воротах противника, что решил отпраздновать успех сальто. Но акробатический трюк не совсем удался, и футболисту пришлось покинуть поле из-за травмы.
Канал команды в Telegram поддержал игрока постом о том, что не он первый получает травму во время празднования гола, и приложил скриншот заголовков новостей о футболистах, попавших в такую же ситуацию.
Что касается динамовцев, то после победы над "Оренбургом-2" алтайская команда занимает пятую строку в турнирной таблице, отставая от третьего места на одно очко. Следующую игру барнаульцы проведут 17 августа в Томске против местной команды "КДВ".
10:43:43 11-08-2025
Довые...
11:38:52 11-08-2025
Сальто на футболе? Может он не футболист, а клоун?
14:07:54 11-08-2025
Хорошо играли. Молодцы.
16:00:41 11-08-2025
Я вот например заказы выдаю на ПВЗ. Если после каждого выданного заказа буду сальто крутить, то через неделю у меня костей целых не останется.
21:45:37 11-08-2025
гость (16:00:41 11-08-2025) Я вот например заказы выдаю на ПВЗ. Если после каждого выдан... Да прям, разок стоит 1 кость сломать и все больше не будешь))
17:00:02 11-08-2025
лучше бы футболку на груди порвал
17:05:11 11-08-2025
ну вот слава за счет клоунады. для этого мамка и родила сыначку, видимо