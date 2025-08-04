Барнаульский футболист Соболев увел питерский "Зенит" от поражения в матче чемпионата РФ

Он сравнял счет в игре с ЦСКА

04 августа 2025, 13:45, ИА Амител

Гол барнаульского футболиста Александра Соболева помог питерскому "Зениту" уйти от поражения в матче чемпионата России.

3 августа "сине-бело-голубые" сыграли с ЦСКА на домашнем стадионе. Когда "Зенит" уступал со счетом 0:1, его нападающий Александр Соболев вышел на замену в начале второго тайма. На 76-й минуте реализовал пенальти, сравняв счет. Больше зрители голов не увидели. Игра завершилась ничейным исходом – 1:1.

Напомним, Соболев родился и начал заниматься футболом в Барнауле. Выступал за томскую "Томь", красноярский "Енисей" и самарские "Крылья Советов". В январе 2020 года стал игроком московского "Спартака". В августе 2024-го нападающий перешел в "Зенит". Кроме того, в активе 28-летнего Соболева 14 матчей и шесть забитых мячей за сборную России.