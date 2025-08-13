Барнаульский "Горэлектротранс" потратит около миллиона рублей на детали для автобусов
Предприятие намерено купить пять теплообменников, каждый из которых стоит порядка 190 тысяч рублей
13 августа 2025, 08:59, ИА Амител
Барнаульский "Горэлектротранс" намерен закупить запчасти для автобусов НеФАЗ на 966 тысяч рублей. Соответствующую информацию разместили в системе ЕИС "Закупки".
В планах "Горэлектротранса" приобрести теплообменники в количестве пяти штук. Согласно представленной документации, каждая из деталей стоит около 190 тысяч рублей. Потенциальный дилер будет поставлять ее муниципальному предприятию по заявке.
В соответствии с условиями контракта поставщик должен предоставить деталь в течение пяти дней после получения заявки.
На данный момент автобусы НеФАЗ курсируют по барнаульским маршрутам № 1 и № 10.
09:07:01 13-08-2025
Теплообменник= радиатор? За 190 тысяч р?
09:30:56 13-08-2025
Гость (09:07:01 13-08-2025) Теплообменник= радиатор? За 190 тысяч р?... Ну так нужен хороший, качественный и не абы от кого
09:32:57 13-08-2025
Гость (09:07:01 13-08-2025) Теплообменник= радиатор? За 190 тысяч р?...
Радиатор, если его импортозаместить, становится теплообменником = 190000 тысячам, со сроком службы 6 отечественных месяцев без гарантии.
11:37:30 13-08-2025
дык автобусы вроде же новые? гарантия закончилась?
13:57:32 13-08-2025
По 25 тыщ на озоне
14:10:54 13-08-2025
Петр (13:57:32 13-08-2025) По 25 тыщ на озоне... Дык там и купят, продадут по 190 и 165 на карман.)
14:17:41 13-08-2025
Какие 190 тысяч???
Радиатор охлаждения для автобусов НЕФАЗ 5299 LUZAR LRc 0797 купить по цене от 38167 р.!!!
Вы чё там совсем попутали сколько в свой карман ложить?
16:38:55 13-08-2025
То есть, сразу были закуплены автобусы не подходящие для эксплуатации в условиях Сибири????
21:54:43 14-08-2025
Ну да, как трамваи из Белоруси стоимостью более чем за 700 млн рублей. Прямо не Алтайский край, а Клондайк какой то! За что не возьмутся, всё Золотым становится для кого то.
23:39:50 15-08-2025
Гость (09:07:01 13-08-2025) Теплообменник= радиатор? За 190 тысяч р?... Скорее всего теплообменник на АКПП, так что вполне возможно
21:58:00 16-08-2025
Думали новые машины и запчастей для них не надо, а оказалось вона как!
10:19:25 17-08-2025
Что же творится? За закуп негодных белорусских трамваев на 700 мл.никто не ответил.Сколько зарыли на строительстве развязки на горе,нам не ведомо.За такое вообще то садить надо в тюрьму.