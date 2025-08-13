Барнаульский "Горэлектротранс" потратит около миллиона рублей на детали для автобусов

Предприятие намерено купить пять теплообменников, каждый из которых стоит порядка 190 тысяч рублей

13 августа 2025, 08:59, ИА Амител

Автобус № 1 в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Барнаульский "Горэлектротранс" намерен закупить запчасти для автобусов НеФАЗ на 966 тысяч рублей. Соответствующую информацию разместили в системе ЕИС "Закупки".

В планах "Горэлектротранса" приобрести теплообменники в количестве пяти штук. Согласно представленной документации, каждая из деталей стоит около 190 тысяч рублей. Потенциальный дилер будет поставлять ее муниципальному предприятию по заявке.

В соответствии с условиями контракта поставщик должен предоставить деталь в течение пяти дней после получения заявки.

На данный момент автобусы НеФАЗ курсируют по барнаульским маршрутам № 1 и № 10.