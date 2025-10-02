Барнаульский микрорайон остался без холодной воды из-за коммунальной аварии
Повреждение планируют устранить к 20:30 2 октября
02 октября 2025, 13:55, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Барнаульский микрорайон Восточный остался без холодной воды из-за коммунальной аварии. Под ограничения попали жилые дома, школы и административные здания. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Повреждение по ул. Кулагина, 30, планируют устранить к 20:30 2 октября. На время ремонтных работ холодной воды не будет по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома:
- ул. Кулагина, 17, 25, 46;
- ул. Гужтранспортная, 8;
- ул. Декабристов, 6а;
- пр-д Тальменский, 8а;
- ул. Маяковского, 27а (общежитие);
- ул. Рубцовская, 12.
Частные дома:
- ул. Гужтранспортная, 3б, 2, 81, 83, 83а, 87, 99а, 103, 107, 109, 79-155;
- пер. Тупиковый, 3-57;
- ул. 1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;
- ул. 2-я Степная, 3-51, 8-72;
- ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24;
- ул. Кулагина, 38а, 42;
- ул. Новостройка, 2-24;
- пер. Непроходной, 2-22, 1-21;
- ул. Лесозаводская, 4-26, 41-49;
- ул. Рубцовская, 2-162, 47-197;
- ул. Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;
- ул. Лазо, 16-24;
- ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83;
- ул. Маяковского, 20-102, 37-47;
- ул. Депутатская, 2-22, 1-23;
- ул. Приобская, 4-12, 1-11;
- пер. Приобский, 21-33;
- ул. Клубная Гора, 6-60, 9-65.
Детские сады:
- ул. Декабристов, 2.
Школы:
- ул. Маяковского, 25;
- ул. Маяковского, 1 (спортивная школа).
Административные здания:
- ул. Кулагина, 26в, 27а, 34, 38, 44, 70, 72, 74, 80;
- ул. Гужтранспортная, 6, 10;
- пр-д Тальменский, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;
- ул. Степанова, 7, 15;
- ул. Маяковского, 3 (церковь), 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а;
- ул. Рубцовская, 10а, 10б, 10в, 103 (пекарня);
- ул. Ткацкая, 63а;
- ул. Северо-Западная, 1в, 2в;
- ул. Приобский, 1, 3.
Подвоз воды организовали по улицам Маяковского и 2-й Степной.
14:17:39 02-10-2025
В СССР за такое, многие положил бы партбилеты на на зелёный суконный стол первого секретаря крайкома партии КПСС, должность эквивалентная теперешнему генерал губернатору.
14:42:32 02-10-2025
Гость (14:17:39 02-10-2025) В СССР за такое, многие положил бы партбилеты на на зелёный ... В СССР наш дом как-то месяц сидел вообще без воды. Зимой. Так что не надо тут рассказывать сказки.
15:05:56 02-10-2025
Гость (14:42:32 02-10-2025) В СССР наш дом как-то месяц сидел вообще без воды. Зимой. Та... Чем хвастаешься? Ты обращалась к первому секретарю крайкома КПСС? Нет! Вот и сидела всю зиму без воды.
14:22:13 02-10-2025
Когда завершат этот ремонт на Кулагина? 2.5 км. делают уже год