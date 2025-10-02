Барнаульский микрорайон остался без холодной воды из-за коммунальной аварии

Повреждение планируют устранить к 20:30 2 октября

02 октября 2025, 13:55, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Барнаульский микрорайон Восточный остался без холодной воды из-за коммунальной аварии. Под ограничения попали жилые дома, школы и административные здания. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Повреждение по ул. Кулагина, 30, планируют устранить к 20:30 2 октября. На время ремонтных работ холодной воды не будет по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Кулагина, 17, 25, 46;

ул. Гужтранспортная, 8;

ул. Декабристов, 6а;

пр-д Тальменский, 8а;

ул. Маяковского, 27а (общежитие);

ул. Рубцовская, 12.

Частные дома:

ул. Гужтранспортная, 3б, 2, 81, 83, 83а, 87, 99а, 103, 107, 109, 79-155;

пер. Тупиковый, 3-57;

ул. 1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;

ул. 2-я Степная, 3-51, 8-72;

ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24;

ул. Кулагина, 38а, 42;

ул. Новостройка, 2-24;

пер. Непроходной, 2-22, 1-21;

ул. Лесозаводская, 4-26, 41-49;

ул. Рубцовская, 2-162, 47-197;

ул. Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;

ул. Лазо, 16-24;

ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83;

ул. Маяковского, 20-102, 37-47;

ул. Депутатская, 2-22, 1-23;

ул. Приобская, 4-12, 1-11;

пер. Приобский, 21-33;

ул. Клубная Гора, 6-60, 9-65.

Детские сады:

ул. Декабристов, 2.

Школы:

ул. Маяковского, 25;

ул. Маяковского, 1 (спортивная школа).

Административные здания:

ул. Кулагина, 26в, 27а, 34, 38, 44, 70, 72, 74, 80;

ул. Гужтранспортная, 6, 10;

пр-д Тальменский, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;

ул. Степанова, 7, 15;

ул. Маяковского, 3 (церковь), 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а;

ул. Рубцовская, 10а, 10б, 10в, 103 (пекарня);

ул. Ткацкая, 63а;

ул. Северо-Западная, 1в, 2в;

ул. Приобский, 1, 3.

Подвоз воды организовали по улицам Маяковского и 2-й Степной.