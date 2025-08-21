Барнаульский мошенник оставил автосервис без колес и 250 тысяч рублей

Мужчина получил предоплату и удалил аккаунт

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с автозапчастями на сумму 250 тысяч рублей. Потерпевшим стал 40-летний предприниматель из Красноярска, занимающийся ремонтом транспортных средств, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Согласно материалам дела, в мае 2024 года красноярский предприниматель через мессенджер нашел продавца автозапчастей в Барнауле, который подтвердил наличие необходимых деталей. После получения полной предоплаты продавец прекратил общение и удалил аккаунт.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьского района Барнаула был задержан подозреваемый – ранее не судимый житель города 1993 года рождения. Мужчина полностью признал вину и обязался возместить причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество с причинением значительного ущерба"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.