Барнаульский мошенник оставил автосервис без колес и 250 тысяч рублей
Мужчина получил предоплату и удалил аккаунт
21 августа 2025, 12:30, ИА Амител
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с автозапчастями на сумму 250 тысяч рублей. Потерпевшим стал 40-летний предприниматель из Красноярска, занимающийся ремонтом транспортных средств, сообщает МВД по Алтайскому краю.
Согласно материалам дела, в мае 2024 года красноярский предприниматель через мессенджер нашел продавца автозапчастей в Барнауле, который подтвердил наличие необходимых деталей. После получения полной предоплаты продавец прекратил общение и удалил аккаунт.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьского района Барнаула был задержан подозреваемый – ранее не судимый житель города 1993 года рождения. Мужчина полностью признал вину и обязался возместить причиненный ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество с причинением значительного ущерба"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
93 года сопляк, и ранее судисый.... ну не будет с него ничего толкового. Не надо садить и кормить. Отправляйте на СВО на передок!