В Барнауле заинтригованная "посылкой" пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей

Женщина в течение недели в разных отделениях банка снимала крупные суммы и вносила на "безопасный счет"

11 августа 2025, 13:55, ИА Амител

Пенсионерка с посылкой / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле под предлогом получения посылки мошенники похитили у 66-летней женщины сбережения, сообщает алтайское МВД.

«Позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на имя пенсионерки пришла посылка. Под предлогом доставки уговорил продиктовать код из СМС-сообщения», – рассказали в ведомстве.

После через мессенджер позвонил якобы следователь и заявил, что мошенники пытаются завладеть сбережениями. Чтобы обезопасить деньги, необходимо как можно скорее снять все накопления в банке и положить на "безопасный счет".

«Пожилая женщина в течение недели в разных отделениях банка снимала крупные суммы и вносила на счет», – отметили в МВД.

В итоге пенсионерка лишилась 2,495 млн рублей. После того как мошенники прекратили выходить на связь, женщина осознала, что ее обманули.

Ранее в Барнауле мошенники лишили девушку 100 тысяч рублей, заинтриговав заказным письмом.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что нет никаких "безопасных счетов". Кроме того, сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не обращаются к гражданам с просьбами о снятии денег со счетов или оформлении кредитов.