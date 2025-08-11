В Барнауле заинтригованная "посылкой" пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей
Женщина в течение недели в разных отделениях банка снимала крупные суммы и вносила на "безопасный счет"
11 августа 2025, 13:55, ИА Амител
В Барнауле под предлогом получения посылки мошенники похитили у 66-летней женщины сбережения, сообщает алтайское МВД.
«Позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на имя пенсионерки пришла посылка. Под предлогом доставки уговорил продиктовать код из СМС-сообщения», – рассказали в ведомстве.
После через мессенджер позвонил якобы следователь и заявил, что мошенники пытаются завладеть сбережениями. Чтобы обезопасить деньги, необходимо как можно скорее снять все накопления в банке и положить на "безопасный счет".
«Пожилая женщина в течение недели в разных отделениях банка снимала крупные суммы и вносила на счет», – отметили в МВД.
В итоге пенсионерка лишилась 2,495 млн рублей. После того как мошенники прекратили выходить на связь, женщина осознала, что ее обманули.
Ранее в Барнауле мошенники лишили девушку 100 тысяч рублей, заинтриговав заказным письмом.
Правоохранители в очередной раз напоминают, что нет никаких "безопасных счетов". Кроме того, сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не обращаются к гражданам с просьбами о снятии денег со счетов или оформлении кредитов.
14:09:54 11-08-2025
Может собрать всех бабушек вместе и объяснить им что это развод? Или запретить бабушкам заниматься накопительством? Или все-таки у нас начнут провоохранительные органы заниматься работой и профилактикой?
16:07:47 11-08-2025
Гость (14:09:54 11-08-2025) Может собрать всех бабушек вместе и объяснить им что это раз...
А прикинь, что такая "бабушка" в школе работает, да еще всякую ересь ученикам в уши дует!
16:56:44 11-08-2025
Гость (16:07:47 11-08-2025) А прикинь, что такая "бабушка" в школе работает, да еще ...
Или в Думе
21:48:41 11-08-2025
Гость (16:07:47 11-08-2025) А прикинь, что такая "бабушка" в школе работает, да еще ... Если с молоду преподает может на автопилоте рассказать, лишь бы на басни не отвлекалась. Вы походу не знаете какую чушь молодняк несет.
14:56:24 11-08-2025
Но сколько же можно это все объяснять. Не все равно ведутся на все эти звонки мошенников.
16:11:22 11-08-2025
Нет (14:56:24 11-08-2025) Но сколько же можно это все объяснять. Не все равно ведутся ... Пожилые люди доверчивые. К тому же звонят, действительно, профессионалы, и их неожиданные истории очень убедительны.
16:58:32 11-08-2025
Кто-то ведь слил мошенникам инфу о пенсионерке-миллионерше, но об этом как всегда умалчивается
14:06:18 12-08-2025
да уж (16:58:32 11-08-2025) Кто-то ведь слил мошенникам инфу о пенсионерке-миллионерше, ... Немного не об этом, но был на днях сильно удивлен. Получал в зеленом банке карту. Если раньше карта выдавалась в конверте и оборотная сторона не была видна работнику банка, то сейчас это просто карта со всеми данными доступными работнику банка. А уж иногда там такие работники... И как это объясниять? То есть карта уже считается скомпрометированной?