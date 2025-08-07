Барнаульский "Темп" обыграл "Уральца-ТС" в Кубке России

Вырвать победу удалось благодаря серии пенальти

07 августа 2025, 21:17, ИА Амител

Игра "Темпа" и "Уральца-ТС" / Фото: amic.ru

Барнаульский футбольный клуб "Темп" одержал победу над "Уральцем-ТС" из Нижнего Тагила в рамках турнира "FONBET Кубок России. Путь регионов". Футболисты из Алтайского края одержали победу на стадионе "Динамо" в Барнауле после серии пенальти.

По результатам первого тайма "Темп" проигрывал 1:2, однако на последних минутах второго тайма барнаульцы смогли сравнять счет благодаря голу Никиты Вороны на 90-й минуте и вывести игру в пенальти. В результате в ударах по воротам алтайские спортсмены оказались сильнее – 3:1.

Напомним, что в следующем раунде команда ждет встреча с омским "Иртышом".