Барнаульский "Темп" обыграл "Уральца-ТС" в Кубке России
Вырвать победу удалось благодаря серии пенальти
07 августа 2025, 21:17, ИА Амител
Игра "Темпа" и "Уральца-ТС" / Фото: amic.ru
Барнаульский футбольный клуб "Темп" одержал победу над "Уральцем-ТС" из Нижнего Тагила в рамках турнира "FONBET Кубок России. Путь регионов". Футболисты из Алтайского края одержали победу на стадионе "Динамо" в Барнауле после серии пенальти.
По результатам первого тайма "Темп" проигрывал 1:2, однако на последних минутах второго тайма барнаульцы смогли сравнять счет благодаря голу Никиты Вороны на 90-й минуте и вывести игру в пенальти. В результате в ударах по воротам алтайские спортсмены оказались сильнее – 3:1.
Напомним, что в следующем раунде команда ждет встреча с омским "Иртышом".
