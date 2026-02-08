В барнаульском зоопарке поселилась пара гигантских шпороносных черепах
Африканские рептилии прибыли из Египта и сейчас проходят карантин
08 февраля 2026, 10:30, ИА Амител
Барнаульский зоопарк пополнился новыми экзотическими обитателями — парой шпороносных черепах, одних из крупнейших сухопутных рептилий в мире. Как сообщается в Telegram-канале "Лесной сказки", животные прибыли из Египта в пятницу, 6 февраля, и в настоящее время проходят обязательный карантин и адаптацию.
Шпороносные черепахи, обитающие в природе на окраинах пустыни Сахара, отличаются внушительными размерами: длина панциря взрослой особи может достигать 75 сантиметров, а масса — превышать 80 килограммов.
Свое название вид получил из-за характерных крупных шпор на задних конечностях, которые помогают черепахам рыть норы. В неволе при правильном уходе эти рептилии могут жить более полувека.
Пока пара не получила имен — сотрудники зоопарка предлагают посетителям и подписчикам в соцсетях предложить свои варианты. После завершения карантина черепахи станут доступны для посетителей.
18:01:46 08-02-2026
отличная новость! будет кому с Львенком песню петь :)
00:22:38 09-02-2026
Здорово! Даёшь больше черепах, хороших и разных!
10:28:02 09-02-2026
Какие милахи! Главное чтобы им было не холодно в сибири.