В барнаульском зоопарке поселилась пара гигантских шпороносных черепах

Африканские рептилии прибыли из Египта и сейчас проходят карантин

08 февраля 2026, 10:30, ИА Амител

Шпороносые черепахи / Фото: барнаульский зоопарк

Барнаульский зоопарк пополнился новыми экзотическими обитателями — парой шпороносных черепах, одних из крупнейших сухопутных рептилий в мире. Как сообщается в Telegram-канале "Лесной сказки", животные прибыли из Египта в пятницу, 6 февраля, и в настоящее время проходят обязательный карантин и адаптацию.

Шпороносные черепахи, обитающие в природе на окраинах пустыни Сахара, отличаются внушительными размерами: длина панциря взрослой особи может достигать 75 сантиметров, а масса — превышать 80 килограммов.

Свое название вид получил из-за характерных крупных шпор на задних конечностях, которые помогают черепахам рыть норы. В неволе при правильном уходе эти рептилии могут жить более полувека.

Пока пара не получила имен — сотрудники зоопарка предлагают посетителям и подписчикам в соцсетях предложить свои варианты. После завершения карантина черепахи станут доступны для посетителей.

Комментарии 3

Avatar Picture
Элен без ребят

18:01:46 08-02-2026

отличная новость! будет кому с Львенком песню петь :)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тортилла

00:22:38 09-02-2026

Здорово! Даёшь больше черепах, хороших и разных!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:02 09-02-2026

Какие милахи! Главное чтобы им было не холодно в сибири.

  -1 Нравится
Ответить
