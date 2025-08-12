НОВОСТИКультура

Басист Дженнифер Лопес попал на чаепитие к обычной казахстанской семье

Музыкант познакомился с подростком на баскетбольной площадке и согласился посетить его дом

12 августа 2025, 17:46, ИА Амител

Пастор Фанк с подарками в Алмате / Источник: Baza
Басист Дженнифер Лопес Пастор Фанк случайно попал на чаепитие к обычной казахстанской семье. Как сообщает Telegram-канал Baza, ему настолько понравилось, что он подарил им VIP-билет на концерт.

Парень по имени Кайсар играл в баскетбол рядом с отелем, где остановилась команда Лопес. Басист заметил мяч и завязал разговор с парнем, который закончился приглашением музыканта в гости. 

Внезапного гостя приняли с радушием, особенно тетя Кайсара, Бота, – поклонница Джей Ло. Фанка обули в домашние тапочки, накормили за общим столом, а чуть позже он сыграл на гитаре. Проводили его с пакетом угощений в руках, еще и отвезя обратно до отеля. 

Avatar Picture
Big John

18:14:15 12-08-2025

Знаменитое казахское гостеприимство. Был у дяди в Казахстане, куда не придём все встречали с таким радушием. Всё что есть в холодильнике на стол, ещё и готовят ради нас какое-нибудь национальное блюдо.

Avatar Picture
Гость

20:04:09 12-08-2025

Big John (18:14:15 12-08-2025) Знаменитое казахское гостеприимство. Был у дяди в Казахстане... Сколько лошадей ради вас зарезали?

Avatar Picture
Гончаров Александр

00:14:08 13-08-2025

Сам вырос в Северном Казахстане, регион очень многонациональный, как говорили, что на Наурыз русские варят бешбармак, а на Пасху казахи красят яйца. Казахи очень гостеприимная нация и очень чтят традиции. Жаль, что сейчас пытаются внести рознь.

