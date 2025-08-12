Басист Дженнифер Лопес попал на чаепитие к обычной казахстанской семье

Музыкант познакомился с подростком на баскетбольной площадке и согласился посетить его дом

12 августа 2025, 17:46, ИА Амител

Пастор Фанк с подарками в Алмате / Источник: Baza

Басист Дженнифер Лопес Пастор Фанк случайно попал на чаепитие к обычной казахстанской семье. Как сообщает Telegram-канал Baza, ему настолько понравилось, что он подарил им VIP-билет на концерт.

Парень по имени Кайсар играл в баскетбол рядом с отелем, где остановилась команда Лопес. Басист заметил мяч и завязал разговор с парнем, который закончился приглашением музыканта в гости.

Внезапного гостя приняли с радушием, особенно тетя Кайсара, Бота, – поклонница Джей Ло. Фанка обули в домашние тапочки, накормили за общим столом, а чуть позже он сыграл на гитаре. Проводили его с пакетом угощений в руках, еще и отвезя обратно до отеля.