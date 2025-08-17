Бастрыкин заинтересовался срывом строительства школы в селе Алтайского края
Работы начались еще в 2021 году, однако объект в эксплуатацию так и не ввели
17 августа 2025, 09:48, ИА Амител
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с недостроенной школой в поселке Покровка Алтайского края. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Возводить школу начали еще в 2021 году, однако объект в эксплуатацию так и не ввели, а сроки завершения строительных работ все время переносились. В 2023 году было принято решение о сносе старого здания, после чего дети стали вынуждены заниматься в помещениях детского сада и сельского совета. Обращения родителей в различные инстанции не дали результата.
Следственное управление СК России по Алтайскому краю расследует уголовное дело о нарушении прав детей. Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования.
11:11:57 17-08-2025
права детей в Алтайском крае нарушаются массово. Тысячи учащихся учатся где попало, только не в школьных зданиях. Ну и что, СК заинтересовался, он что - школу построит? Нужно возбуждать уголовные дела и сажать ответственных за массовое нарушение прав детей. Только это поможет. Угробили детство тысячам школьников
16:09:50 18-08-2025
Еще бы Быстыркин обратил внимание на беспредел Экосоюза, который устраивает в нашем крае, про мусорные реформы, невыполнение взятых обязательств...Цены б ему не было.
А вообще грустно, что у нас нифига не работает пока не подключится конкретный человек.
22:54:11 20-08-2025
Гость (16:09:50 18-08-2025) Еще бы Быстыркин обратил внимание на беспредел Экосоюза, кот... Система так выстроена под КОЛОНИАЛЬНУЮ Конституцию с 1993 года. Колониальные статьи без ВОЛИ НАРОДА, как источника власти, никто не изменит. И всё это - результат проигрыша СССР в ,,холодной войне" с США. ИХ кампания USAID нам Конституцию и написала.