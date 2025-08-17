Бастрыкин заинтересовался срывом строительства школы в селе Алтайского края

Работы начались еще в 2021 году, однако объект в эксплуатацию так и не ввели

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с недостроенной школой в поселке Покровка Алтайского края. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Возводить школу начали еще в 2021 году, однако объект в эксплуатацию так и не ввели, а сроки завершения строительных работ все время переносились. В 2023 году было принято решение о сносе старого здания, после чего дети стали вынуждены заниматься в помещениях детского сада и сельского совета. Обращения родителей в различные инстанции не дали результата.

Следственное управление СК России по Алтайскому краю расследует уголовное дело о нарушении прав детей. Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования.