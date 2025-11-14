НОВОСТИОбщество

Батут и тоннельная горка: новая детская площадка появилась в барнаульском сквере

14 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Детская площадка в сквере "Взлетный" / Фото: amic.ru

В Барнауле в сквере "Взлетный" на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной завершаются работы по строительству новой детской площадки, инициированные торгово-офисным центром "Парк" и поддержанные местными жителями.

На первом этапе была проведена пересадка деревьев, находящихся в зоне, где будет размещено новое оборудование. Это было необходимо для освобождения пространства для установки качелей, горки, песочницы, лавочек и других объектов. Также на территории планируется дополнительное озеленение.

Проект был поддержан большинством участников общественного голосования, которое проходило с 30 сентября по 6 октября на "Платформе обратной связи". Из 190 человек, принявших участие в голосовании, 148 выразили согласие на строительство детской площадки.

Несмотря на поддержку, в социальных сетях появились мнения о том, что площадка займет часть сквера, который является важным зеленым пространством для жителей района. Некоторые пользователи отмечают, что на небольшом участке земли и так уже есть места для активных игр детей, и задаются вопросом, зачем в сквере, окруженном дорогами и загрязнением, нужна еще и детская площадка.

Тем не менее работы по благоустройству почти завершены. Как выглядит новая площадка – в нашей фотоленте.

В барнаульском сквере "Взлетный" появится новая детская площадка

Барнаул Благоустройство фоторепортажи сквер

Комментарии

Avatar Picture
1-й

09:14:25 14-11-2025

Это случаем не тот сквер, где на днях асфальт в снег укладывали?

  1-й
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:51 14-11-2025

1-й (09:14:25 14-11-2025) Это случаем не тот сквер, где на днях асфальт в снег укладыв... Асфальт на сиреневом бульваре в снег валили.

  Гость
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:48 14-11-2025

Батуты зиму переживут?

  Гость
Ответить
Avatar Picture
ш

00:00:38 16-11-2025

А чего это бизнес центр не на своей земле всё это соорудил,а выезжает на горбу сквера?

  ш
Ответить
