Батут и тоннельная горка: новая детская площадка появилась в барнаульском сквере
В сквере "Взлетный" завершается благоустройство новой территории
14 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле в сквере "Взлетный" на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной завершаются работы по строительству новой детской площадки, инициированные торгово-офисным центром "Парк" и поддержанные местными жителями.
На первом этапе была проведена пересадка деревьев, находящихся в зоне, где будет размещено новое оборудование. Это было необходимо для освобождения пространства для установки качелей, горки, песочницы, лавочек и других объектов. Также на территории планируется дополнительное озеленение.
Проект был поддержан большинством участников общественного голосования, которое проходило с 30 сентября по 6 октября на "Платформе обратной связи". Из 190 человек, принявших участие в голосовании, 148 выразили согласие на строительство детской площадки.
Несмотря на поддержку, в социальных сетях появились мнения о том, что площадка займет часть сквера, который является важным зеленым пространством для жителей района. Некоторые пользователи отмечают, что на небольшом участке земли и так уже есть места для активных игр детей, и задаются вопросом, зачем в сквере, окруженном дорогами и загрязнением, нужна еще и детская площадка.
Тем не менее работы по благоустройству почти завершены. Как выглядит новая площадка – в нашей фотоленте.
09:14:25 14-11-2025
Это случаем не тот сквер, где на днях асфальт в снег укладывали?
09:17:51 14-11-2025
1-й (09:14:25 14-11-2025) Это случаем не тот сквер, где на днях асфальт в снег укладыв... Асфальт на сиреневом бульваре в снег валили.
13:57:48 14-11-2025
Батуты зиму переживут?
00:00:38 16-11-2025
А чего это бизнес центр не на своей земле всё это соорудил,а выезжает на горбу сквера?