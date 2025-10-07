Проект был одобрен жителями города в ходе общественного голосования

07 октября 2025, 20:30, ИА Амител

В барнаульском сквере "Взлетный" появится новая детская площадка / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнаульском сквере "Взлетный", расположенном на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, в ближайшее время появится современная детская игровая площадка, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Проект был одобрен жителями города в ходе общественного голосования, которое прошло на "Платформе обратной связи" с 30 сентября по 6 октября.

За установку детской площадки проголосовали 148 из 190 участников опроса. Торгово-офисный центр "Парк" (группа компаний "Мария-Ра"), выступивший инициатором проекта, уже приступил к работам по благоустройству территории.

На первом этапе были аккуратно пересажены деревья, попадающие в зону будущей игровой зоны. Организаторы подчеркивают, что не только сохраняют существующие насаждения, но и планируют дополнительное озеленение территории.

До конца октября в сквере будет оборудована детская игровая зона, включающая качели, детскую горку и песочницу.