В барнаульском сквере "Взлетный" появится новая детская площадка
Проект был одобрен жителями города в ходе общественного голосования
07 октября 2025, 20:30, ИА Амител
В Барнаульском сквере "Взлетный", расположенном на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, в ближайшее время появится современная детская игровая площадка, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Проект был одобрен жителями города в ходе общественного голосования, которое прошло на "Платформе обратной связи" с 30 сентября по 6 октября.
За установку детской площадки проголосовали 148 из 190 участников опроса. Торгово-офисный центр "Парк" (группа компаний "Мария-Ра"), выступивший инициатором проекта, уже приступил к работам по благоустройству территории.
На первом этапе были аккуратно пересажены деревья, попадающие в зону будущей игровой зоны. Организаторы подчеркивают, что не только сохраняют существующие насаждения, но и планируют дополнительное озеленение территории.
До конца октября в сквере будет оборудована детская игровая зона, включающая качели, детскую горку и песочницу.
Ха ха дети у дороги в песочнице...ну ну
09:55:27 08-10-2025
как всегда яжмамки недовольны. вы как атомные бомбы, нацелены на разрушение всего, что вас окружает. здравый смысл вы уже напрочь уничтожили.
09:19:05 08-10-2025
Лучше бы был парк, лавочки и деревья с фонтаном, детские площадки в новом районе в каждом дворе. Но власть не слышит людей.....
09:38:54 08-10-2025
Как то в нашем городе всё не определённо .! Появится , возможно или ещё как то? Как получится или всё таки по какому то плану пусть люди знают , что ожидать и в какой перспективе. И детская площадка рядом с дорогой не самый лучший вариант в смысле безопасности.