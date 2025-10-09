Томенко: ситуацию с бензином в Алтайском крае урегулируют в кратчайшие сроки

Идут переговоры с крупными поставщиками топлива

09 октября 2025, 16:52, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание по ситуации с бензином, на котором подробно рассмотрели текущее положение дел. Об этом глава региона рассказал в своем MAX-канале.

«Ряд причин, среди которых значительное увеличение биржевых цен на бензин, стоимость кредитных ресурсов, а также увеличение сроков отгрузки топлива, приобретенного на бирже, привели к тому, что на некоторых территориях края есть отставание с поставками бензина на отдельные заправки», – отметил Томенко.

Он подчеркнул, что социальные и экстренные службы обеспечены топливом в необходимом объеме и работают в обычном режиме.

«Правительство края находится в процессе рабочих переговоров с крупными поставщиками топлива, чтобы урегулировать ситуацию в максимально короткие сроки», – указал глава региона.

Ранее в Бийске на нескольких АЗС наблюдались перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. Местные власти тогда объяснили ситуацию тем, что в результате повышенного спроса со стороны автовладельцев произошло уменьшение запасов. Через какое-то время на бийских АЗС и правда появился бензин.

После этого поступила информация, что в Рубцовске на ряде автозаправочных станций начали ограничивать отпуск топлива.