Томенко: ситуацию с бензином в Алтайском крае урегулируют в кратчайшие сроки
Идут переговоры с крупными поставщиками топлива
09 октября 2025, 16:52, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание по ситуации с бензином, на котором подробно рассмотрели текущее положение дел. Об этом глава региона рассказал в своем MAX-канале.
«Ряд причин, среди которых значительное увеличение биржевых цен на бензин, стоимость кредитных ресурсов, а также увеличение сроков отгрузки топлива, приобретенного на бирже, привели к тому, что на некоторых территориях края есть отставание с поставками бензина на отдельные заправки», – отметил Томенко.
Он подчеркнул, что социальные и экстренные службы обеспечены топливом в необходимом объеме и работают в обычном режиме.
«Правительство края находится в процессе рабочих переговоров с крупными поставщиками топлива, чтобы урегулировать ситуацию в максимально короткие сроки», – указал глава региона.
Ранее в Бийске на нескольких АЗС наблюдались перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. Местные власти тогда объяснили ситуацию тем, что в результате повышенного спроса со стороны автовладельцев произошло уменьшение запасов. Через какое-то время на бийских АЗС и правда появился бензин.
После этого поступила информация, что в Рубцовске на ряде автозаправочных станций начали ограничивать отпуск топлива.
17:21:16 09-10-2025
так из за поставщиков, или из за "повышенного спроса"?
06:23:02 10-10-2025
гость (17:21:16 09-10-2025) так из за поставщиков, или из за "повышенного спроса"?... У большинства - за какие шиши повышенный спрос? Как всегда кривда нарядилась в одежды правды и морочит головы людям, своими словесными тинотьями, в которых сам черт не разберет.
09:10:04 10-10-2025
Гость (06:23:02 10-10-2025) У большинства - за какие шиши повышенный спрос? Как всегда к... Ну ведь нельзя же правду сказать. Приходится вот мяться, выдумывать что-то.
17:40:27 09-10-2025
Какой спрос Зима на лворе.
20:44:03 09-10-2025
Это искусственно создается ажиотаж для очередного скачка стоимости топлива...
10:35:10 10-10-2025
Как всегда....ценники поднимут и будет как прежде все в изобилии
10:49:34 10-10-2025
А после этого вавашего "решения" цены вернутся хотя бы к неддельной давности?
Позавчера за 95й в борозовке на терминале просили 60 рублей а вчера уже 64,50р, а не кру то ли за день на 4,5р подымать? Ниче не слипнется?
А где всякие наши службы, ФАСы, прокуратуры и прочеие? Столько всяких инстанций развелось а пожаловатьься некому. Творят что хотят!
12:52:58 10-10-2025
Так закрыли Барнаульскую нефтебазу полностью, спасибо Газпрому