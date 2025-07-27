В результате налетов пострадали три человека

27 июля 2025, 08:40, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 27 июля Россию атаковали беспилотники ВСУ. В результате налета нарушена работа железных дорог и введены временные ограничения в аэропортах, есть раненые. Об этом сообщает ura.ru.

Опасность атаки беспилотников объявили над 11 регионами РФ: Ростовской, Запорожской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Волгоградской, Московской и Тульской областях.

В Ростовской области ранения получила жительница хутора Лесного в Каменском районе. В Запорожской области два человека пострадали от удара БПЛА по машине скорой помощи.

После падения обломков дронов нарушена работа железной дороги в Октябрьском районе Волгоградской области. Повреждено электропитание в контактной сети. Неполадки устраняют оперативные службы.

В аэропортах Калуги, Волгограда, Нижнего Новгорода и Пскова ввели временные ограничения. Воздушные гавани не выпускают и не принимают рейсы, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Министерство обороны РФ официально доложило об уничтожении и перехвате 12 беспилотников в период с 21:50 26 июля до 00:00 по московскому времени.