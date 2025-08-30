В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА вспыхнул крупный пожар

30 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В ночь на 30 августа четыре российских региона атаковали украинские дроны. Силы ПВО сбили беспилотные летательные аппараты над Краснодарским краем, Самарской и Ростовской областями, а также Республикой Адыгея.

По данным Shot, в небе над Краснодарским краем десятки мощных взрывов начали раздаваться около 02:30 по местному времени. До этого местные жители слышали звук пролета БПЛА. После в одном из районов вспыхнул пожар. Как уточняет РИА Новости, огонь охватил 300 "квадратов" территории Краснодарского НПЗ. Из-за падения обломков БПЛА была повреждена одна из технологических установок. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также украинские БПЛА атаковали город Сызрань в Самарской области. Как проинформировал губернатор региона Вячеслав Федорищев, была пресечена попытка атаки на промышленное предприятие. О повреждениях и пострадавших неизвестно.

В Республике Адыгея после падения обломков БПЛА были повреждены несколько частных домов и один производственный цех Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. Пока известно об одном пострадавшем. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, силы ПВО сбили беспилотники в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах. Пострадавших нет.