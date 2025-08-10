Человек погиб при падении украинского БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области
Медики оказывают помощь пострадавшим
Человек погиб в результате падения украинского беспилотника во дворе жилого дома в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб. Медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», – заявил глава региона.
Как сообщает Telegram-канал Shot, беспилотник упал в Саратове. На нескольких этажах выбило стекла, получил повреждения фасад здания. Кроме того, загорелось несколько припаркованных автомобилей.
А почему эти дроны сбивают не на границе ?
Что скажет заведующий ПВО ?
Что ему делать в Саратове? И как он туда сумел долететь???
Падения или атаки?
зачем эти новости тут? чтобы и без того зашкаливающую тревожность повысить? агрессию? для чего??! давайте про Алтай больше, тут тоже много проблем и тем для расследований журналистских