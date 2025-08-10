НОВОСТИПроисшествия

Человек погиб при падении украинского БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области

Медики оказывают помощь пострадавшим

10 августа 2025, 08:59, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Человек погиб в результате падения украинского беспилотника во дворе жилого дома в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб. Медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», – заявил глава региона. 

Как сообщает Telegram-канал Shot, беспилотник упал в Саратове. На нескольких этажах выбило стекла, получил повреждения фасад здания. Кроме того, загорелось несколько припаркованных автомобилей. 

Комментарии 4

Гость

10:51:04 10-08-2025

А почему эти дроны сбивают не на границе ?
Что скажет заведующий ПВО ?

Миша Асташин

13:47:23 10-08-2025

Что ему делать в Саратове? И как он туда сумел долететь???

Гость

13:55:43 10-08-2025

Падения или атаки?

Гость

17:14:49 11-08-2025

зачем эти новости тут? чтобы и без того зашкаливающую тревожность повысить? агрессию? для чего??! давайте про Алтай больше, тут тоже много проблем и тем для расследований журналистских

