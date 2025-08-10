Человек погиб при падении украинского БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области

Медики оказывают помощь пострадавшим

10 августа 2025, 08:59, ИА Амител

Человек погиб в результате падения украинского беспилотника во дворе жилого дома в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб. Медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», – заявил глава региона.

Как сообщает Telegram-канал Shot, беспилотник упал в Саратове. На нескольких этажах выбило стекла, получил повреждения фасад здания. Кроме того, загорелось несколько припаркованных автомобилей.