Без бейджа — штраф. Почему в Алтайском крае усилят контроль за экскурсоводами и гидами

Рейды пройдут в Барнауле, Белокурихе и районах

12 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

Прогулка / Фото: создано в нейросети

В Алтайском крае в новом турсезоне усилят контроль за работой гидов и экскурсоводов. В популярных туристических локациях начнутся специальные рейды: проверять будут наличие обязательной аттестации и бейджа. Тем, кто продолжает работать "в тени", грозят предупреждения и штрафы: до 10 тысяч рублей — для граждан и до 100 тысяч рублей — для юридических лиц. Подробнее — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Сколько гидов уже прошли аттестацию

Меры вводятся в рамках государственного контроля в сфере туризма и направлены на то, чтобы путешествия по региону были безопаснее и качественнее. Власти края подчеркивают: "обеление" рынка — это прежде всего защита туристов и поддержка добросовестных специалистов, которые работают официально.

Программа аттестации гидов-переводчиков действует в регионе с 2022 года. За это время свою квалификацию подтвердили 110 человек. Чтобы получить допуск к работе, нужно профильное образование (базовое, дополнительное или переподготовка) и стаж не менее трех лет. Для тех, кто работает в охраняемых природных зонах или обслуживает спортивные маршруты, предусмотрена отдельная подготовка.

Один из тех, кто уже прошел процедуру, — гид Валерий Степанюк. Он отмечает, что аттестация требует серьезной подготовки, особенно если сдаешь экзамен сразу по двум регионам.

«Осваивать новый материал, конечно же, пришлось, потому что я проходил аттестацию сразу на два региона — и Алтайский край, и Республика Алтай. У нас между регионами договоренность о проведении совместных аттестаций. Вопросов для подготовки у меня было в два раза больше, чем, допустим, у экскурсоводов, которые аттестовались только в отдельно взятых регионах. Вопросы были интересные, большая часть, конечно же, знакома, так как уже имеется опыт работы многолетний. Но тем не менее новые были моменты, и тоже приходилось полноценно готовиться, это как подготовка к экзамену», — отметил Валерий Степанюк.

Инструктор-проводник — не экскурсовод

Отдельно в крае аттестуют инструкторов-проводников — специалистов, которые ведут группы по маршрутам и отвечают прежде всего за безопасность. В отличие от экскурсоводов, они не проводят лекции и не "ведут историю", но именно на них — ответственность за организацию движения, риски и помощь туристам в сложных ситуациях. Таких специалистов в Алтайском крае, прошедших аттестацию, уже 159 человек.

Председатель аттестационной комиссии, руководитель туристической компании "АргО" Ирина Слесарева объясняет: деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков регулируется на уровне регионов, а инструктор-проводник "привязан" к конкретному виду туризма (пеший, водный, альпинизм и т. д.) и после допуска может работать по всей стране.

«Это пеший туризм, водный, альпинизм и так далее. Аттестацию такие люди проходят в специальных организациях. Например, в спортивных федерациях. Несколько слов о нашей комиссии скажу. Это одна из самых сбалансированных в России, так как в нее входят не только ведущие краеведы, сотрудники музеев и вузов, но и практики: экскурсоводы, которые работают, так сказать, "на земле", и представители туристического бизнеса, туроператоров. Большая часть нашей комиссии также прошла аттестацию на общих условиях», — отметила Ирина Слесарева.

С марта 2025 года аттестация стала обязательной

С марта 2025 года наличие аттестации стало обязательным и для экскурсоводов, и для инструкторов-проводников. По итогам экзамена специалист включается в федеральный реестр и получает именной бейдж, который должен носить во время работы. Подтверждать статус нужно раз в пять лет.

Сколько гидов продолжают работать без подтверждения квалификации, точно неизвестно. Но теперь их начнут выявлять и привлекать к ответственности. Только за отсутствие бейджика можно получить предупреждение и штраф.

В списке наиболее популярных локаций: Барнаул, Белокуриха, Бийск, Змеиногорск, а также Алтайский, Бийский, Завьяловский, Залесовский, Косихинский, Курьинский, Романовский, Смоленский, Советский, Солонешенский и Чарышский районы.

К числу нарушений с марта добавят и рекламу услуг, в случае если гид еще не аттестовался. Как сообщают в региональном управлении по туризму, даже после санкций за нарушение действующие гиды и инструкторы-проводники имеют право сдать экзамен и узаконить свою деятельность или прекратить ее.