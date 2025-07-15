Без внимания. Столетний деревянный дом в центре Барнаула "проигнорировали" на торгах
Объект "стабильно" продают с 2015 года
В Барнауле провалились торги по продаже двухэтажного дома и земельного участка. Здание интересно тем, что построено в 1911 году, но объектом культурного наследия не признано. Аукцион по продаже дома должен был пройти 15 июля, однако желающих купить объект за 10,7 млн рублей не нашлось.
Старинная двухэтажка площадью 224 квадратных метра находится на ул. Интернациональной, 92. Рядом – несколько таких же деревянных зданий, включая дом-памятник на ул. Интернациональной, 96, который является "братом-близнецом" дому № 92. Также среди окружения – административные объекты и новостройки.
Двухэтажка имеет узнаваемый элемент: пристройку из красного кирпича, через которую организован вход в здание. Отсутствие охраняемого статуса позволило провести эту "грубую" реконструкцию. Несколько лет в здании располагалась прокуратура Железнодорожного района Барнаула, а затем – следственное управление. Сейчас информации о том, используется ли объект, нет.
Владеет домом комитет по управлению муниципальной собственностью города. Ведомство уже неоднократно пыталось продать здание: в 2015, 2016 годах, а также в июле и сентябре 2024 года, июне 2025-го. Однако до сих пор объектом никто не заинтересовался, несмотря на перспективность площадки.
Одна из возможных причин – охранные зоны соседнего дома-памятника, которые накладывают ограничения на строительство. Так, близ исторического здания можно возводить только невысокие здания.
Кстати, 10 июля администрация города опубликовала постановления, по которым дома-памятники на ул. Интернациональной, 96 и 89, планируют продать за рубль. А вот стоимость земельных участков пока неизвестна: ее обнародуют, когда объекты выставят на аукцион. По условиям приватизации, будущие собственники должны отреставрировать исторические объекты.
08:29:06 15-07-2025
C 2015 г. Неужели не прибыльное место?
Или соседние участки еще дороже?))))))))
08:35:13 15-07-2025
Пакостное отношение к центральной части города.....
08:55:27 15-07-2025
Рядом же "кулюторное наследие". Начнёшь сносить этот бревенчатый сарай - на соседней "святыне", не дай бог, патина из паутины осыплется. Штрафов насчитают за эту потревоженную "пыль веков" - дороже самой стройки выйдет.
10:03:17 15-07-2025
Кхм... (08:55:27 15-07-2025) Рядом же "кулюторное наследие". Начнёшь сносить этот бревенч... нанопыль? мелкодисперсная взвесь?
10:09:16 15-07-2025
Кхм... (08:55:27 15-07-2025) Рядом же "кулюторное наследие". Начнёшь сносить этот бревенч... Рядом с домом архитектора посторили высотку и плевать градоначальникам на центральную часть города
11:09:41 15-07-2025
а если в городе сделать отдельную улицу или микрораион куда и стаскивать эти старые дома. Бревенчатые дома достаточно легко разобрать - собрать и заменить гнилые бревна заодно. А переносит тот кто покупает участок где стоял дом. Переносит за свой счет. Тут и культурное наследие сохраняется и реставраторам работать будет легче если все рядом и туристическая зона образуется
19:49:22 15-07-2025
майор (11:09:41 15-07-2025) а если в городе сделать отдельную улицу или микрораион куда ... профинансируйте, займитесь. таких улиц кучи в других городах где с туризмом и инфраструктурой получше раз в сто
11:22:34 15-07-2025
16:06:16 15-07-2025
Потому что никому не нужен трухлявый сарай.
21:39:51 15-07-2025
Пройдите по улицам старого города - одни только деревянные узоры на ставнях окон чего стоят. А резьба? Как украшают новые дома? Колонны? Лепнина? Шпили? Ничего подобного - на всем экономят.
Неужели ни один дом , хотя бы премиального уровня, этого не заслужил. Хотя есть один -"Столичный ", но он как-то неестественно смотрится вокруг двух-трех-этажек и хрущевок.