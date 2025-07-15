Без внимания. Столетний деревянный дом в центре Барнаула "проигнорировали" на торгах

Объект "стабильно" продают с 2015 года

15 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Здание на ул. Интернациональной, 92 / Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле провалились торги по продаже двухэтажного дома и земельного участка. Здание интересно тем, что построено в 1911 году, но объектом культурного наследия не признано. Аукцион по продаже дома должен был пройти 15 июля, однако желающих купить объект за 10,7 млн рублей не нашлось.

Старинная двухэтажка площадью 224 квадратных метра находится на ул. Интернациональной, 92. Рядом – несколько таких же деревянных зданий, включая дом-памятник на ул. Интернациональной, 96, который является "братом-близнецом" дому № 92. Также среди окружения – административные объекты и новостройки.

Двухэтажка имеет узнаваемый элемент: пристройку из красного кирпича, через которую организован вход в здание. Отсутствие охраняемого статуса позволило провести эту "грубую" реконструкцию. Несколько лет в здании располагалась прокуратура Железнодорожного района Барнаула, а затем – следственное управление. Сейчас информации о том, используется ли объект, нет.

Владеет домом комитет по управлению муниципальной собственностью города. Ведомство уже неоднократно пыталось продать здание: в 2015, 2016 годах, а также в июле и сентябре 2024 года, июне 2025-го. Однако до сих пор объектом никто не заинтересовался, несмотря на перспективность площадки.

Одна из возможных причин – охранные зоны соседнего дома-памятника, которые накладывают ограничения на строительство. Так, близ исторического здания можно возводить только невысокие здания.

Кстати, 10 июля администрация города опубликовала постановления, по которым дома-памятники на ул. Интернациональной, 96 и 89, планируют продать за рубль. А вот стоимость земельных участков пока неизвестна: ее обнародуют, когда объекты выставят на аукцион. По условиям приватизации, будущие собственники должны отреставрировать исторические объекты.