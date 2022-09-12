В бийском парке поломали столб с видеокамерами, которые следили за порядком

В Бийске требуется ремонт некоторым объектам на бульваре, благоустройство которого ещё не завершили, сообщает «Бийск. Субъективно».

Бульвар, где основательно согнули фонарный столб, расположен за городским Дворцом культуры.

«Не удивительно, потому что собрать конструкцию из двух сегментов и даже точечно не прихватить сваркой (это при том, что фонари металлические, а не модный пластик) — это тот самый „и так сойдёт“», — отметили в паблике.

Столб в парке / Фото: vk.com/biysk.subjective

Как уточняет «Типичный Бийск», фонари на обновлённой территории появились совсем недавно — их подключили в начале сентября.

«Столб, на котором установлены сразу две камеры видеонаблюдения, сейчас стоит под наклоном и рискует упасть», — говорится в сообщении.