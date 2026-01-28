По два часа на книги и нейросети. Билайн выяснил, какие сервисы любят студенты

Нейросети почти так же востребованы, как и онлайн-книги

Ко Дню студента Билайн узнал, какие образовательные сервисы популярны у студентов. Так, в первой половине января у молодежи наибольшим спросом пользовались сайты с онлайн-книгами. Их чтению и прослушиванию клиенты уделяли в среднем более двух с половиной часов*.

Популярны у студентов также и сервисы с нейросетями – в них молодые люди проводили лишь немногим меньше, в среднем два часа. Это, к примеру, на 10% больше, чем у пользователей старше 45 лет. В топе у зумеров оказались также приложения, позволяющие получить образование в онлайн-формате. Им в начале января уделяли в среднем один час.

Чтобы упростить использование современных технологий, Билайн разработал платформу "план б."**. Она предоставляет доступ к топовым нейросетям ChatGPT ("ЧатДжиПиТи"), DeepSeek ("ДипСик"), Gemini ("Джемини") и другие, которые могут помочь узнавать новую информацию и систематизировать данные. В "план б." также включены компенсация Телеграм Премиум в течение шести месяцев, 100 Гб, возможность оплаты подписки на иностранные приложения с баланса телефона, безлимит на три часа, 30 минут на Whoosh ("Вуш") каждый месяц и многое другое.

